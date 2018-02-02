Trump’tan 'İç Yazışma'nın Yayınlanmasına Onay

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, Başkan Trump, gizli bilgileri içeren ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun hazırladığı iç yazışma belgesinin yayınlanması için onay verecek. Belgenin bugün yayınlanması bekleniyor. Trump ve Cumhuriyetçi Partili üyeler, komisyonun hazırladığı belgenin, Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Adalet Bakanlığı'ndaki Trump karşıtı önyargıyı gösterdiğini savunuyor. Yetkiliye göre Başkan Trump, belgenin kamuya açılmasını onayladı ve Kongre'ye de kararını bugün bildirecek. Belgenin hiç bir düzeltme yapılmadan yayınlanması bekleniyor. ABD Başkanları, gizli devlet belgelerini kamuya açma kararını verme yetkisine sahip. Başkan Trump, bu kararla FBI ve Adalet Bakanlığı'nı karşısına almış olacak. Komisyonun hazırladığı belgede, FBI'ın, Trump'ın seçim kampanyası danışmanı Carter Page'in Ruslarla iletişim içinde olabileceği olasılığına karşı, mahkemeye dinleme ve takip talebi yer alıyor. Bazı Cumhuriyetçilere göre, bu talep yanlış bir şekilde kullanıldı ve ayrıca özel savcı Robert Mueller'ın soruşturmasını da sıkıntıya sokabilir.

Washington Post gazetesinin haberine göre de, hafta başında FBI Başkanı Christopher Wray'le birlikte Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'yle görüşen Rod Rosenstein, belgenin yayınlanması durumunda, kamuya gizli bilgilerin tehlikeye atılacağını ve Başkan Trump'tan belgenin yayınlanması konusundaki desteğini çekmesini rica ettiği belirtildi. Adalet Bakanı Jeff Sessions, Rusya soruşturmasından kendini azlettiğinden bu yana, soruşturmanın bakanlıktaki sorumluluğunu, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein yürütüyor. Başkan Donald Trump Cuma sabahı Twitter'da şu mesajı paylaştı: "FBI ve Adalet Bakanlığı'ndaki üst düzey yetkililer ve soruşturma ekibi, saygıdeğer soruşturma sürecini Demokratların lehine, Cumhuriyetçilerin aleyhine siyasallaştırdılar. Bunlar kısa bir süre önce düşünülemezdi bile. Alt mevkidekiler harika insanlar!” Demokratlar başta olmak üzere diğer bazı kesimlerden gelen eleştirilere göre, hazırlanan belgede, gizli bilgiler, Rusya soruşturmasında siyasi önyargı olduğunu iddia etme amacıyla oldukça seçici bir şekilde kullanılmış.

Demokrat Partili üyeler de konuyla ilgili kendi raporlarını hazırladılar. Ancak bu raporun yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Demokrat Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Cumhuriyetçiler'i, siyaseti hukukun üstünlüğüne tercih ettikleri gerekçesiyle eleştirdi ve belgeyi kınadı. Schumer ve Pelosi, Nunes'in komisyondaki görevinden de alınması için çağrıda bulundu. FBI Çarşamba günü yaptığı açıklamada, belgenin doğruluğu hakkında çok derin endişelerinin bulunduğunu ve komisyonda oylanmadan önce 4 sayfalık belgeyi incelemek için çok kısıtlı imkanları olduğunu belirtmişti. Amerika'nın Sesi'ne isminin gizli kalması koşuluyla konuşan eski bir FBI üyesi, raporun açıklanmasının FBI'ın itibarını zedeleyeceğini belirtti. Eski FBI yetkilisi konuyla ilgili şunları söyledi: "Siyasetçiler kendi çıkarları için bu tarz kurumlara saldırdığında, halkın kurumlara olan güvenini sarsıyor. Halk kendi kendine, ‘Belki FBI taraf tutuyor, belki CIA de öyle. Beki hükümete de güvenemeyiz' diye düşünüyor.” Komisyon Başkanı Nunes ise, FBI'ın itirazlarını "yapay” olarak nitelendirdi.