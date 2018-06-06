HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trump’tan İftar Yemeği

06.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Başkan Donald Trump’ın bu akşam Beyaz Saray’da iftar yemeği vereceğini açıkladı. Trump geçen yıl, eski başkanlar Clinton, Bush ve Obama’nın sürdürdüğü geleneğini kırarak iftar yemeği vermemişti. Yemeğe 30 ila 40 davetlinin katılması bekleniyor ancak konuk listesi henüz yayınlanmadı

Trump’tan İftar Yemeği

Beyaz Saray Başkan Donald Trump’ın bu akşam Beyaz Saray’da iftar yemeği vereceğini açıkladı.

Trump geçen yıl, eski başkanlar Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama’nın sürdürdüğü geleneğini kırarak iftar yemeği vermemişti. Trump, 2016 başkanlık seçim kampanyasında Amerika’ya gelecek Müslümanlara seyahat yasağı getirilmesini savunmuş, başkan olduktan sonra da çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere seyahat kısıtlaması getiren kararnameler imzalamıştı.

Yemeğe 30 ila 40 davetlinin katılması bekleniyor ancak Beyaz Saray konuk listesini henüz yayınlamadı.

Etkinliğe geleneksel olarak diplomatlar ve Amerika Müslüman toplumunun liderleri katılıyor. Bazı Amerikan Müslüman gruplar yemeği boykot edeceklerini açıkladı. Bu gruplar Beyaz Saray’ın hemen karşısındaki Lafayette Meydanı’nda protesto gösterisi yapacak ve iftar organizyonu düzenleyecek.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) sözcüsü İbrahim Hooper The Guardian’a verdiği demeçte, “yönetimin İslamofobi ve beyaz ırkın üstünlüğü konularındaki duruşu ve politikaları nedeniyle muteber Amerikan Müslüman örgütleri ya da liderlerinin davet edileceğini ya da katılmayı kabul edeceklerini sanmadığını” belirtti.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Gauland hakkında suç duyurusunda bulunulduGauland hakkında suç duyurusunda bulunuldu
6 Haziran Amerikan Basınından Özetler6 Haziran Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'li isimden kavga çıkaracak açıklama: Dizlerinin üzerine çöküp yalvardı

ABD'li isimden kavga çıkaracak açıklama: Dizlerinin üzerine çöküp yalvardı

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Dünya bunu konuşuyor! Seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını dudaktan öptüm

Dünya bunu konuşuyor! Seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını dudaktan öptüm

Hollanda Başbakanı Rutte kendi döktüğü kahveyi kendi temizledi

Hollanda Başbakanı Rutte kendi döktüğü kahveyi kendi temizledi

Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması

Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması

15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.