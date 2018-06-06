Trump’tan İftar Yemeği

Beyaz Saray Başkan Donald Trump’ın bu akşam Beyaz Saray’da iftar yemeği vereceğini açıkladı.

Trump geçen yıl, eski başkanlar Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama’nın sürdürdüğü geleneğini kırarak iftar yemeği vermemişti. Trump, 2016 başkanlık seçim kampanyasında Amerika’ya gelecek Müslümanlara seyahat yasağı getirilmesini savunmuş, başkan olduktan sonra da çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere seyahat kısıtlaması getiren kararnameler imzalamıştı.

Yemeğe 30 ila 40 davetlinin katılması bekleniyor ancak Beyaz Saray konuk listesini henüz yayınlamadı.

Etkinliğe geleneksel olarak diplomatlar ve Amerika Müslüman toplumunun liderleri katılıyor. Bazı Amerikan Müslüman gruplar yemeği boykot edeceklerini açıkladı. Bu gruplar Beyaz Saray’ın hemen karşısındaki Lafayette Meydanı’nda protesto gösterisi yapacak ve iftar organizyonu düzenleyecek.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) sözcüsü İbrahim Hooper The Guardian’a verdiği demeçte, “yönetimin İslamofobi ve beyaz ırkın üstünlüğü konularındaki duruşu ve politikaları nedeniyle muteber Amerikan Müslüman örgütleri ya da liderlerinin davet edileceğini ya da katılmayı kabul edeceklerini sanmadığını” belirtti.

