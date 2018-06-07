Trump’tan İlk İftar Yemeği

Başkan Donald Trump geçen yıl düzenlemediği iftar yemeğini bu yıl Beyaz Saray’da organize etti. 50 kişilik bir davetli topluluğuna konuşan Trump, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı.
Eski başkanlar Clinton, Bush ve Obama döneminde gelenekselleşen iftar yemeğini geçen yıl organize etmeyen Başkan Donald Trump bu yıl Beyaz Saray’da iftar yemeği düzenledi.
50 kişilik davetli topluluğunun katıldığı yemekte Trump, bu buluşmanın dünyanın en büyük dinlerinden birinin kutsal bir geleneğini onurlandırdığını kaydetti.
Trump, “Hepinize ve dünya genelindeki Müslümanlara sesleniyorum: Ramazanınız Mübarek olsun. Bu gece birlikte toplanarak dünyanın en büyük dinlerinden birinin kutsal geleneğini onurlandırıyoruz. İslam inancı için iftar yemeği orucun sonu ve Ramazan ayı boyunca manevi düşünce anlamına geliyor” diye konuştu.
Karşıdaysa protesto vardı
Trump’ın iftar yemeği düzenlediği sıralarda Beyaz Saray’ın karşısında bir başka iftar yemeği organizasyonu vardı.
Bu iftar yemeğinin amacı ise Trump’ın organizasyonunu protesto etmekti.
Protestoculara göre Trump Müslümanlara uygunsuz davranıyor.
Bilal Askaryar adlı bir protestocu, “Beyaz Saray iftar yemeğini protesto etmek için buradayız.Trump’ın bir yandan Müslümanlara seyahat yasağı uygulamasını bir yandan da Beyaz Saray’da diplomatlara iftar yemeği vermesini ikiyüzlülük olarak görüyoruz. Müslümanlara yönelik seyahat yasağı, Müslümanlarla ilgili nefret söylemi yayması ikiyüzlülük ve Amerika’ya uymuyor” dedi.
2016’daki seçim kampanyasında Trump, Amerika’ya gelecek Müslümanlara tam bir seyahat yasağı uygulanması çağrısında bulunmuş ve başkanlığı döneminde de çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerden göçmenliği kısıtlayıcı kararnamelere imza atmıştı.
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