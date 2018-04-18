Trump’tan İlk Stormy Daniels Çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, 2016’da kendisiyle ilişkiye girdiğini ve bu ilişkiyi gizli tutması için 2011’de tehdit aldığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels’a Twitter’dan mesaj verdi.

Daniels’ın kendini tehdit eden kişinin robot resmini kamuoyuyla paylaşması sonrası, Trump böyle bir kişinin varolmadığını yazdı.

Daniels ve avukatı Michael Avenatti’nin paylaştıkları robot resimde kirli sakallı ve keskin bir çeneye sahip kişinin kapşonlu bir kıyafet giydiği görülüyor. ABC televizyonuna açıklamalarda bulunan Daniels, bu kişiyi yakışıklı olarak tarif etti.

Daniels ve Avenatti, bu kişinin bulunması için açıkladıkları 100 bin dolarlık ödülü de 131 bin dolara çıkardı.

İddialarla ilgili, Daniels’a yapılan 130 bin dolarlık ödemeden haberi olmadığı açıklaması dışında konuşmayan Donald Trump ise sessizliğini bozdu. Trump, Twitter’da “Varolmayan bir adamın robot resmi. Tam bir kandırmaca, Aptallar için Yalan Haber Medyası’nın oyuna getirilmesi. Onlar da farkında” diye yazdı.

Avukat Michael Avenatti ise bu açıklama ile ilgili Twitter’da, “Davalarda karşımda kendi topuğuna sıkmaya eğilimli disiplinsiz ve çılgın biri olması kadar iyi bir şey yok” yanıtını verdi.

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan porno yıldızı, Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’dan 2016’da sus payı 130 bin dolar aldıktan sonra gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Trump’ın avukatları, bu ihlal nedeniyle 20 milyon dolar tazminat talep ediyor.