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Trump’tan İran’a Sert Mesajlar

24.04.2018 23:48 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Washington’da görüşen Başkan Donald Trump İran’la varılan nükleer anlaşmayı ‘akıldışı’ olarak niteledi. Trump, İran’ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda büyük problemlerle karşı karşıya kalacağını belirtti

Trump’tan İran’a Sert Mesajlar

Trump Macron’la Oval Ofis’teki görüşmesinde İran’ın nükleer programıyla ilgili soru üzerine Tahran’ın programı yeniden başlatamayacağını söyledi. Trump “Bir şey başlatmayacaklar. Eğer başlatırlarsa daha önce hiç yaşamadıkları sorunları olacak” diye konuştu.

Tahran’la varılan nükleer anlaşmayı ‘akıldışı’ olarak niteleyen Trump, İran'a bölgede daha fazla açılma imkanı tanımak istemediklerini de belirtti.

Trump Obama döneminde varılan anlaşmayı uzatıp uzatmayacağına 12 Mayıs’ta karar verecek. Trump’ın öncelikle İran’ın anlaşmanın koşullarına uyduğunu onaylaması gerekiyor.

Macron ise anlaşmanın iptaline karşı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Başkan Donald Trump’la İran konusunda çok dürüst bir görüşme yaptıklarını ve Tahran'la yeni bir anlaşma üzerinde çalışmak istediklerini söyledi.

Macron, İran’la anlaşma kapsamına Suriye krizinin de alınması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, 2025’e kadar İran’ın her türlü nükleer faaliyetinin engellenmesini, balistik füze eylemlerinin durdurulmasını ve Tahran’ın bölgede izole edilmesini hedefler arasında saydı.

Trump’ı İran konusunda ikna etmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel de bu hafta Washington’a geliyor.

“Askerler Suriye’den yakın bir zamanda evlerine dönecek”

Başkan Trump Macron’la ortak basın açıklamasında, Suriye'deki Amerikan askerlerinin "kısmen yakın bir zamanda" evlerine döneceğini ancak önce oradaki misyonu tamamlayacaklarını söyledi.

Trump, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Eve dönmek istiyoruz. Eve döneceğiz. Ama güçlü ve kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz" dedi.

Trump, Irak ve Suriye’de kimsenin yapamadığını yapıp, IŞİD’i neredeyse ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

Kuzey Kore’ye yönelik maksimum baskı politikasının süreceğini de söyleyen Başkan, Pyongyang ile anlaşmalarının açık, saygın ve olumlu olacağını umduğunu da dile getirdi. Trump, ABD’nin Kuzey Kore konusunda hiçbir taviz vermediğini de söyledi.

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