Trump’tan İran’a Sert Mesajlar

Trump Macron’la Oval Ofis’teki görüşmesinde İran’ın nükleer programıyla ilgili soru üzerine Tahran’ın programı yeniden başlatamayacağını söyledi. Trump “Bir şey başlatmayacaklar. Eğer başlatırlarsa daha önce hiç yaşamadıkları sorunları olacak” diye konuştu.

Tahran’la varılan nükleer anlaşmayı ‘akıldışı’ olarak niteleyen Trump, İran'a bölgede daha fazla açılma imkanı tanımak istemediklerini de belirtti.

Trump Obama döneminde varılan anlaşmayı uzatıp uzatmayacağına 12 Mayıs’ta karar verecek. Trump’ın öncelikle İran’ın anlaşmanın koşullarına uyduğunu onaylaması gerekiyor.

Macron ise anlaşmanın iptaline karşı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Başkan Donald Trump’la İran konusunda çok dürüst bir görüşme yaptıklarını ve Tahran'la yeni bir anlaşma üzerinde çalışmak istediklerini söyledi.

Macron, İran’la anlaşma kapsamına Suriye krizinin de alınması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, 2025’e kadar İran’ın her türlü nükleer faaliyetinin engellenmesini, balistik füze eylemlerinin durdurulmasını ve Tahran’ın bölgede izole edilmesini hedefler arasında saydı.