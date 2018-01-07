Trump'tan Kim Jong-un ile görüşmeye yeşil ışık

Camp David'de Cumhuriyetçi liderlerle hafta sonu kampında bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları kapsamında ortaya çıkan diplomatik yakınlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu süreci yakından takip ettiklerini ve bundan memnun olduklarını belirten Trump, "Bu bir başlangıç. Eğer bu görüşmelerden bir şeyler çıkarsa tüm insanlık için çok iyi olur" dedi.

Bir basın mensubunun, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşme konusuna nasıl baktığı sorusuna Trump, "Ben her zaman konuşmaya inanıyorum. Bunu yapardım, sorun yok" yanıtını verdi.

"YÜZDE 100 DESTEKLİYORUM"

İki ülke arasında Güney Kore'de gelecek ay düzenlenecek kış olimpiyatları kapsamındaki görüşmelerin olimpiyatları aşıp bir üst seviyeye taşınmasından da memnuniyet duyacağını vurgulayan Trump, "İki ülke arasında bu sürecin işlediğini görmekten memnun olurum. Olimpiyatlar için ortaya çıkan bu durum belki daha da ileri gider. Ben yüzde 100 bunu destekliyorum" değerlendirmesini yaptı.