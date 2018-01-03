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Trump'tan Kim Jong-un'a: Biri ona benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin!

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 06:10 | Son Güncelleme 7 saat önce

Masasında nükleer bir silah butonunun olduğunu açıklayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim'i hedef aldı.

Açıklamasında Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE LİDERİNDEN 'NÜKLEER BUTON' TEHDİDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer silah butonunun" daima masasında olduğunu söylemişti.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Kasım 2017'de Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD, 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için bir kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD tehdit Kuzey Kore nükleer silah Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Birleride size insan hayatının bu kadar ucuz olmadığını söylesin...
Trump iki dakika sus be ilk günden beri ne çene varmış işi gücü yok bütün gün twitter’da milletle laf dalaşına giriyor koskoca abd başkanlık makamı ne hale gelmiş yazık
BİRİ DİKTATÖR KENDİNİ HALKINDAN ÜSTÜN GÖREN YARATIK DİĞERİ BEYNİ SULANMIŞ BUNAK BİR KAN EMİCİ ŞEREFSİZ VE DÜNYA BU İKİ YARATIĞIN PARMAĞININ UCUNDA. AMA TUZAK KURUCULARIN EN ÜSTÜNÜ CENABI ALLAHTIR O BUTONLARINIZI ALIR SİZİN BİR YERİNİZE TAKIVERİR İNŞALLAH.
Acilen Amerika'ya Demokrasi Operasyonu yapılmalı... Kendisinin Demokrasi(!) getiriyorum dediği operasyon gibi..... HEMDE ÇOK ACİL... Birde Kuzey Koreye....
iyice mahalle kavgasına döndü benim ki daha büyük senin ki daha küçük bu ne lan nasıl misyon bu ?
kuzey kore lideri haklı kardeşim abd dünyanın jandarması sanıyor kendini her ülkeye müdahale ediyor sömürmek için ne gerekiyorsa yapıyor yeryüzünün en büyük nükleer tehditi abd dir japonyaya nükleer silah kullanan abd dir yakıp yıkan gene kendisi utanmadan başka ülkerleri terör listesine sokuyor ulen listenin başında senin olman gerekir
sayın trump önemli olan büyük olması değil işlevi
televizyonda çocuklar ! dizilmiş oturuyorlar ellerinde butonlar bombalar karşılıklı şakalaşıyorlar gülüşüyorlar..bunu gören bizim çocuk soruyor ; anne benim neden bir butonum yok biz neden alamıyoruz diyor!!!
TRUMP, RUH HASTASI BİR ADAM, ÖLMÜŞ EŞEKTE KURTTAN KORKMAZMIŞ.
Bize söylenenlerin hepsi yalan. Dünyanın en cesur ülkesi Kuzey Kore'yi şeytanlaştırmak için makine durmadan çalışıyor. Dünya, kendi pisliğini gizlemek için bu küçük ve onurlu ülkeyi sadistçe yaftalıyor. Amerika'ya posta koymanın cezası bu.
Ne Trump, ne de Kimyon bu işi başarmayacak anlaşılan... Sizler en iyisi buttonları bize verin iki tarafında haberi olmayan bir zamanda, adınıza biz basalım..
biride förs leydine atlayanlar var boynuzların parlamaya başladıgınını söylesin yaşlı bunak:))))
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