Trump'tan Kim'e: Benim nükleer düğmem seninkinden büyük

EPA Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "Nükleer silah düğmem masamda" açıklamasına yanıt vererek "Benim nükleer düğmem seninkinden çok daha büyük ve güçlü" dedi.
Kim, yeni yıl konuşmasında, ABD'nin tamamının vuruş menzillerinde olduğunu söyledi ve "Bütün ABD, nükleer silahlarımızın menzili içinde ve bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor. Bu bir tehdit değil, gerçek" diye konuştu.
Trump ise Kim'in açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/948355557022420992
ABD Başkanı kendisinin de nükleer düğmesinin olduğunu yazdı:
"Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'nükleer düğmenin her daim masasında olduğu' açıklamasını yaptı. Onun tükenmiş ve açlık çeken rejiminden birisi lütfen onu bilgilendirsin. Benim de Nükleer Düğmem var ama onunkinden çok daha büyük ve güçlü ve benim düğmem çalışıyor".
Bu, iki lider arasındaki kişisel dil kullanılarak yapılan atışmaların sonuncusu oldu.
AFPKim Jong-un Kim daha önce Trump için "akli dengesi bunak" sözünü sarf etmişti.
Trump ise Kim için "roket adam" kavramını kullanmıştı.
Donald Trump'ın son tweeti ABD'de sosyal medyada yoğun tartışmaya neden oldu.
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