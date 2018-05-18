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Trump'tan Kim'e tehdit: Sonun Kaddafi gibi olabilir

18.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideriyle planlanan zirvenin gerçekleşmesi durumunda Kim Jong Un'a iktidar garantisi verdiklerini, aksi takdirde sonunun Kaddafi gibi olabileceğini söyledi.

Trump'tan Kim'e tehdit: Sonun Kaddafi gibi olabilir

ABD Başkanı Donald Trump işbirliğinin sürdürülebilmesi için Kuzey Kore'ye geniş garanti vermeye hazır olduğunu duyurdu. Trump Haziran ayında planlanan zirve buluşmasını iptal etmediği ve ABD ile anlaşmaya vardığı takdirde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un iktidarını koruması için ‘güçlü güvence' vermeye hazır olduklarını söyledi.

Trump, "Kim ülkesinde kalacak ve Kuzey Kore'yi yönetecek. Ülkesi zenginleşecek”, dedi. Kuzey Kore yönetimi 12 Haziran'da Singapur'da yapılması kararlaştırılan zirve buluşmasını iptal etme tehdidinde bulunmuştu.

Donald Trump Kuzey Kore liderine örtülü uyarıda da bulunarak "Pyongyang yönetimi ABD ile anlaşmaya yanaşmadığı takdirde sonu muhtemelen Libya lideri Muammer Kaddafi gibi olacak" diye konuştu. Kaddafi 2011 yılında linç edilerek öldürülmüştü.

Donald Trump "Anlaşma sağlayamazsak bu durum yüksek ihtimalle tekrarlanır. Ancak anlaşma sağlarsak Kim Jong Un çok mutlu olur”, dedi.

Çin devreye mi girdi?

Kuzey Kore'nin zirve buluşmasına dair kuşkulara yol açmasında Çin yönetiminin parmağı olabileceğini belirten Donald Trump "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore liderine tesir etmiş olabileceğini" ifade etti. Çin Devlet Başkanı kısa süre önce Kim Jong Un ile iki kez bir araya gelmiş, yapılan resmi açıklamalarda da Kim ile Trump arasında kararlaştırılan zirveyi Pekin'in desteklediği duyurulmuştu.

Zirveye haftalar kala iptal tehdidinde bulunan Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan,"ABD'nin Kuzey Kore'den tek taraflı nükleer silahsızlanma talebinde bulunmaya devam etmesi durumunda zirve buluşmasının yapılmasına önem vermeyeceklerini" söylemişti. Pyongyang yönetimi ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını gerekçe göstererek Seul yönetiminin üst düzey temsilcileriyle yapılması kararlaştırılan buluşmayı iptal etmişti.

DW,AFP/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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