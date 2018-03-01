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Trump'tan kongre üyelerine çağrı: Silah lobisinden korkmayın

01.03.2018 04:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, artık silah güvenliği konusunda adım atma vaktinin geldiğini söyleyerek, Kongre'yi güçlü, kapsayıcı bir silah yasası kabul etmeye çağırdı. Trump senatörler ve temsilciler meclisi üyelerine, ülkenin en büyük silah lobisi olan NRA'den 'korkmamalarını' söyledi.

Trump'tan kongre üyelerine çağrı: Silah lobisinden korkmayın

ABD Başkanı Donald Trump, artık silah güvenliği konusunda adım atma vaktinin geldiğini söyleyerek, Kongre'yi güçlü, kapsayıcı bir silah yasası kabul etmeye çağırdı.

Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör ve temsilciler meclisi üyeleri ile yaptığı toplantıda, siyasilere ülkenin en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği'nden (NRA) "çekinmemelerini" söyledi.

Trump kongre üyelerine "Sizin üzerinizde NRA'in büyük gücü var ama benim üzerimdeki güçleri daha az. Bazılarınızın NRA'den ödü patlıyor" dedi.

Florida eyaletinde 14 Şubat'ta bir liseye düzenlenen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, ülkedeki bireysel silahlanma yasaları yeniden tartışmaya açılmıştı.

Trump silah alacaklara uygulanan geçmiş taramasının geliştirilmesini ve tüfek almak için yaş sınırının 18'den 21'e yükseltilmesini talep ediyor.

Televizyonlardan da yayınlanan açıklamasında Trump "Silah sahibi olmak isteyenlerin geçmişini çok iyi şekilde araştırmalıyız, bu konuda utangaç olamayız" dedi.

Trump ayrıca bir Başkanlık emri ile yarı otomatik silahları tam otomatik hale getiren modifikasyonları yasaklayacağını da açıkladı.

Las Vegas'ta 1 Ekim'de bir müzik festivalindeki kalabalığa ateş açarak 58 kişiyi öldüren saldırganın silahı da bu tarz modifiye bir silahtı.

ABD Başkanı, NRA yetkilileriyle Pazar günü yaptığı toplantıda "Bu saçmalığı durdurmalıyız. Artık vakti geldi" dediğini de belirtti.

Trump'un sözünü ettiği değişikliklere ülkenin en güçlü lobilerinden olan NRA karşı çıkıyor. NRA, seçim kampanyası sırasında Trump'a desteğini açıklamış, Trump da kampanyası süresince bireysel silahlanma hakkını destekleyen bazı açıklamalar yapmıştı.

Silahlanma yasasında reform isteyenlerin yaptığı bir gösteri

"Bir an önce harekete geçin"

ABD Başkanı Senato'yu zaman kaybetmeden harekete geçmeye çağırdı ancak Senato'nun bu haftaki gündeminde silah yasası bulunmuyor.

Senato'da silah alacaklara yapılacak geçmiş kontrolünün sıkılaştırılması için halihazırda bir teklif dolaşıyor.

Ancak Trump'ın sözünü ettiği, Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler tarafından da desteklenen öneriler daha geniş kapsamlı. Bu da sürecin uzayabileceği anlamına geliyor.

Trump'ın silahlanma yasalarının sıkılaştırılması önerisi, buna karşı çıkan çok sayıdaki destekçisini de kızdırabilir.

Öğretmenleri silahlandırma önerisi

Trump'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat 17 kongre üyesi ile yaptığı toplantı, silahlanma yasalarını tartışmak üzere bu hafta yaptığı 4. toplantı.

Daha öncekilere öğrenciler, veliler, güvnelik görevlileri ve eyalet valileri katılmıştı.

Beyaz Saray'ın bugün erken saatlerde, okullardaki güvenliği artırmak üzere veilen başkanlık kararlarını yayınlaması bekleniyor.

Trump Florida'daki saldırının ardından yaptığı ilk açıklamalarda öğretmenleri silahlandırmanın, okullardaki bu tarz toplu katliamların önüne geçebileceğini savunmuştu.

Hafta boyunca süren toplantılarda bu görüşünü savunmayı sürdüren Trump'ın bu önerisine NRA de destek veriyor.

ABD'yi bölen konu: Bireysel silahlanma

Florida'daki saldırının ardından okulları hedef alınan lise öğrencileri, ülke çapında siyasetçilerden silah yasalarının değiştirilmesini talep etmek üzere çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenlemeye başladı.

Öğrenciler birçok politikacıya maddi destek de veren NRA'i boykot çağrıları da yapıyor. Bazı sigorta ve araç kiralama şirketlerinden boykota destek geldi.

Silah konusu, ülkede kutuplaşmanın en ciddi yaşandığı konular arasında yer alıyor.

ABD'de silah satın almak ve taşımak anayasal bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor. ABD'de silah taşımanın bir hak olduğu ve değiştirilemeyeceği görüşünün en büyük savunucusu da Cumhuriyetçi Parti.

Ancak son yıllarda artan silahlı saldırılar, silah satışı üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması yönündeki taleplerin de daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açıyor.

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