Trump'tan kongre üyelerine çağrı: Silah lobisinden korkmayın

ABD Başkanı Donald Trump, artık silah güvenliği konusunda adım atma vaktinin geldiğini söyleyerek, Kongre'yi güçlü, kapsayıcı bir silah yasası kabul etmeye çağırdı.

Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör ve temsilciler meclisi üyeleri ile yaptığı toplantıda, siyasilere ülkenin en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği'nden (NRA) "çekinmemelerini" söyledi.

Trump kongre üyelerine "Sizin üzerinizde NRA'in büyük gücü var ama benim üzerimdeki güçleri daha az. Bazılarınızın NRA'den ödü patlıyor" dedi.

Florida eyaletinde 14 Şubat'ta bir liseye düzenlenen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, ülkedeki bireysel silahlanma yasaları yeniden tartışmaya açılmıştı.

Trump silah alacaklara uygulanan geçmiş taramasının geliştirilmesini ve tüfek almak için yaş sınırının 18'den 21'e yükseltilmesini talep ediyor.

Televizyonlardan da yayınlanan açıklamasında Trump "Silah sahibi olmak isteyenlerin geçmişini çok iyi şekilde araştırmalıyız, bu konuda utangaç olamayız" dedi.

Trump ayrıca bir Başkanlık emri ile yarı otomatik silahları tam otomatik hale getiren modifikasyonları yasaklayacağını da açıkladı.