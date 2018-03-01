Trump’tan Kongre üyelerine: ‘NRA’dan Korkuyorsunuz’

Başkan Trump, “Beyaz Saray’da okulların güvenliği konusunda dünkü partilerüstü toplantımızdan çok sayıda fikir ortaya çıktı, bazıları iyi, bazılarıysa çok iyi değildi. Geçmiş taramaları, diyaloğun önemli bir parçasını oluşturdu. Silahsız bölgelerin katillerin hedefi olduğu kanıtlanmış durumda. Yıllar sonra, bir tasarı ortaya çıkmalı. Anayasa’nın ikinci ek maddesine (silah sahibi olma hakkı) saygı gösterin” diye yazdı.

Trump Çarşamba günü Beyaz Saray’da Kongre üyelerini konuyla ilgili ağırlamasından sonra bu sabah da Twitter üzerinden yeni mesajlar verdi.

Amerika’da iki hafta önce Florida’daki bir okulda 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının tartışmaları sürüyor. Başkan Donald Trump, Kongre üyelerine silah kontrolü konusunda yeni bir yasa çıkarmaları çağrısında bulundu.

Bu teklife NRA’in itiraz ettiğini anlatan Trump, “NRA’in bir hayranıyım. Benden büyük büyük hayranları yok. Ama ben ve NRA herşeyde anlaşmak zorunda değiliz” diye konuştu.

Teklif edilen düzenleme, online ortamda ve silah fuarlarında silah satın almak isteyenlerin geçmiş taramasından geçirilmesini mecburi kılıyor. Tasarının hazırlayıcılarından Cumhuriyetçi senatör Pat Toomey toplantıda Trump’a, Senato’daki son tartışmalarda yaş konusunun konuşulmadığını aktardı.

Trump da, “Neden biliyor musunuz? Çünkü NRA’den korkuyorsunuz” diye yanıtladı.

Toomey ve Demokrat senatör Joe Manchin’in hazırladığı tasarı, 2013 ve 2015 yıllarında da Senato gündemine gelmiş ancak kabul edilecek yeterli çoğunluğu toplayamamıştı.

Toomey haftasonunda NBC News’a yaptığı açıklamada, silah satın almaya yaş sınırı getirilmesi konusunda “şüpheleri” olduğunu çünkü “18,19 ve 20 yaşlarındakilerin büyük çoğunluğunun kimseye tehdit oluşturmayan, yasalara uyan vatandaşlar olduğunu” söylemişti.

NRA 2013’de yaptığı açıklamada, Toomey-Manchin tasarısının “bundan sonraki saldırıları önleyemeyeceğini ve şiddet suçuna çözüm getiremeyeceğini” iddia etmişti.