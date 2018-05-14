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Trump’tan Kudüs açıklaması

14.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği’nin açılış törenine görüntülü olarak gönderdiği mesajda, “ABD, kalıcı bir barış anlaşmasına varılması konusunda daha önce vermiş olduğu taahhütlerine bağlıdır” dedi

Trump’tan Kudüs açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği’nin açılış törenine görüntülü olarak gönderdiği mesajda, “ABD, kalıcı bir barış anlaşmasına varılması konusunda daha önce vermiş olduğu taahhütlerine bağlıdır” dedi

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