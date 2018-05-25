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Trump’tan Kuzey Kore ile zirve için yeni karar

25.05.2018 20:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump 24 saat içerisinde kararını değiştirdi.

Trump’tan Kuzey Kore ile zirve için yeni karar

Kuzey Kore lideri Kim ile zirvenin iptal edildiğini açıklamasından bir gün sonra Trump, zirvenin gerçekleşebileceğini belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi Kim tarafından sergilendiğini belirttiği "bariz düşmanlık" nedeniyle iptal ettiğini açıklamasından 24 saat sonra zirvenin gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump, fikrinin değişmesinin sebebinin Perşembe günü zirvenin iptal edildiğini açıklamasından sonra Pyongyang rejiminden gelen yanıt olduğunu ifade etti. Kuzey Kore yönetiminin açıklamasını kastederek "Yaptıkları açıklama çok iyiydi” diyen Trump, Kuzey Kore ile görüştüklerini ve her iki tarafın da bu zirvenin gerçekleşmesini istediğini belirtti. Trump “Ne olacağını göreceğiz. Belki 12'sinde bile olabilir” dedi.

Trump’ın Kuzey Kore lider Kim'e gönderdiği mektupla kararını bildirmesinden sonraKuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan bir açıklama yapmış, Trump’ın kararını "beklenmedik” olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim üzüntüsünü dile getirerek "Zirvenin iptali için yapılan bu ani ve tek taraflı açıklama beklemediğimiz bir gelişmeydi ve büyük bir üzüntüden başka bir şey hissetmiyoruz” demişti. Kim ayrıca ABD ile her zaman görüşmeye istekli ve hazır olduklarını belirtmişti.

Trump, Kuzey Kore’nin bu açıklamasını Twitter'da yaptığı bir paylaşımla olumlu bir şekilde karşıladığını belirtmişti. Trump paylaşımında, "Kuzey Kore'den bu sıcak ve üretken açıklamayı almak çok güzel haber. Yakında bunun nereye gideceğini göreceğiz. Umarız ki uzun ve kalıcı refah ve barışa doğru olur. Sadece zaman (ve yetenek) bunu gösterecek!” dedi.

Mattis: Zirve tekrar gerçekleşebilir

Cuma günü Pentagon’daki bir basın toplantısında konuyu değerlendiren ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Trump’ın sözlerine destekler nitelikte açıklamalarda bulundu.

Mattis, "Kore zirvesi konusunda muhtemelen güzel haberlerimiz var. Eğer diplomatlarımız bu işi başarabilirlerse zirve tekrar gerçekleşebilir” dedi. Diplomatların zirve için halen çalıştıklarını belirten Mattis, "Bu sebeple bu çok iyi haber” dedi. Mattis ayrıca Trump ile Kuzey Kore yönetimi arasındaki açıklamaların önemli zirveler öncesinde görülen "normal uzlaşma” süreçleri olduğunu söyledi.

rtr,AP,AFP/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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