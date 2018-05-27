Trump'tan Kuzey Kore mesajı: Görüşme hedefimizde değişiklik yok

Trump, buluşmanın mümkün olduğu mesajı verdi.ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da yapılması kararlaştırılan zirve buluşmasını önce iptal ettiğini, sonra da buluşmanın gerçekleşebileceğini açıkladı. Trump, "gelişmelerin olumlu yönde olduğunu ve 12 Haziranda Singapur'da buluşma hedefinde herhangi bir değişiklik olmadığını" söyledi. Kim Jong Un da "son derece arzulu" olduğunu belirterek iki devlet arasındaki ilişkiler açısından tarihi bir sinyal vermiş oldu.

Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "temasların sürdüğünü ve iyi niyet olduğuna inandığını" belirtti. Kim Jong Un Cumartesi günü Güney Kore Devlet başkanı Moon Jae İn ile yaptığı sürpriz buluşmada Trump ile buluşma arzusunu yineledi.

Kim kuşkulu

Moon iki saat görüştüğü Kim'in, "ABD Başkanı ile başarılı bir buluşma yapıp savaş ve çatışma tarihine son vermeyi ve barış ve refah için işbirliği başlatmayı umduklarını" söylediğini aktardı. Kuzey Kore liderinin "tamamıyla nükleerden arınma kararlılığını" da dile getirdiğini söyledi. Moon, "Ancak nükleer silahsızlanmadan sonra ABD'nin düşmanca tutumuna son verip hükümetinin güvenliğini garanti edeceğinden kuşku duyduğunu da dile getirdi” dedi.