Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: İkinci aşamaya geçeriz

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi nükleer programından caydırmak amacıyla uygulanan yaptırımlar hedefe ulaşmakta yetersiz kaldığı takdirde "ikinci aşamaya" geçecekleri uyarısında bulundu.

ABD'nin Kuzey Kore'ye şu ana kadarki "en geniş yaptırım pakedini" hayata geçireceğini açıkladığı cuma günü Trump, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar işe yaramadığı takdirde geçilecek "ikinci aşamanın çok sert" ve "dünya için çok ama çok talihsiz" olacağını söyledi. Trump, yine de "yaptırımların işe yaramasını umduğunu" belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan açıklamadaysa, ABD'nin bir Tayvan vatandaşının yanı sıra Çin, Hong Kong, Tayvan ve Singapur merkezli 27 şirket ve 28 gemiye yaptırım uygulama kararı aldığı kaydedildi. Yaptırımlar kapsamında söz konusu firma ve kişilerin ABD'deki mal varlıkları üzerindeki haklarının dondurulacağı ve ABD vatandaşlarının bu firma ve kişilerle iş yapmasının engelleneceği belirtildi.