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Trump’tan Macron’a Türkiye uyarısı: ‘Suriye konusunda Türkiye ile işbirliğini güçlendirin’

27.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Trump Macron’a ‘Suriye konusunda Türkiye ile işbirliğini güçlendirin’ dedi

Trump’tan Macron’a Türkiye uyarısı: ‘Suriye konusunda Türkiye ile işbirliğini güçlendirin’

Trump Macron’a ‘Suriye konusunda Türkiye ile işbirliğini güçlendirin’ dedi

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