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Trump’tan Macron’la Görüşmede Türkiye Vurgusu

27.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinde, Fransız lidere Suriye’deki ortak stratejik zorluklar konusunda Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı

Trump’tan Macron’la Görüşmede Türkiye Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefon görüşmesinde Türkiye’yle ilgili de bir mesaj verdi. Beyaz Saray’dan görüşmenin içeriğiyle ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump görüşmede Fransız lidere, Suriye’deki ortak stratejik zorluklar konusunda Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İki lider, Rusya’nın İngiltere’nin Salisbury kentindeki kimyasal silah saldırısına, Atlantik’in her iki yakasında çok sayıda Rus istihbarat yetkilisinin sınırdışı edilmesi dahil Batı’nın verdiği güçlü yanıta desteklerini ifade etti. Başkan Trump, Suriye’deki ortak stratejik zorluklar konusunda Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladı. İki lider ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret uygulamalarını ve Çin’in adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı koymada bundan sonra atılacak adımları tartıştı.”

Merkel’le de görüştü

Trump bugün ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel’le de görüştü.

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, Trump görüşmede, ABD ve Almanya arasındaki işbirliği ilişkisini yeniden vurguladı.

İki liderin görüşmede, “İngiltere ile dayanışma çerçevesinde ve Rusya’nın pervasızca kimyasal silah kullanımına cevaben, Rus istihbarat yetkililerinin sınırdışı edilmesi yönünde NATO müttefikleri, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkelerce yapılan ortak açıklamaları övdüğü” belirtildi.

Trump ve Merkel’in ayrıca, “Çin’in adil olmayan ekonomik uygulamalarına ve fikri mülkiyeti yasadışı biçimde edinmesine karşı koymak için güçlerini birleştirme” konusunu ele aldığı kaydedildi.

Beyaz Saray, iki liderin, “gümrük vergileri konusunda fırsat eşitliği sağlama ve Kuzey Kore krizini” de görüşmede ele aldıklarını duyurdu.

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