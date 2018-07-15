Trump’tan Medyaya ve Demokratlara Eleştiri

Helsinki’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yapacağı zirve öncesinde Başkan Donald Trump, medyaya ve muhalif Demokratlara yine eleştiriler yöneltti.

Trump, Twitter’dan yazdığı mesajında Amerikan haber medyasının ‘‘halkın düşmanı’’ olduğunu söyledi. Trump, Demokratlar içinse ‘‘Demokratlar’ın tek bildiği şey direnmek ve engel olmak’’ ifadelerini kullandı.

Putin’le Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapacağı zirveyi dört gözle beklediğini söyleyen Trump, bu konuyla ilgili yazdığı Twitter mesajındaysa ‘‘Malesef zirvede ne kadar iyi olursam olayım, Rusya’nın yıllar içinde işlediği tüm günahlar ve kötülükler karşısında bana büyük şehir Moskova’yı teklif etseler, onlara döner derim ki bu yetmez, üstüne Saint Petersburg’u da isterim!’’

Trump bir diğer mesajında ‘‘Son dokuz aydır Kuzey Kore’den atılan bir füze ya da roket bile yok, nükleer deneme yok ve esirlerimizi de geri aldık. Nasıl neticeleneceğini kimse bilemez ancak neden yalan haberler bu gerçeklerden söz etmiyor? Çünkü onlar sahte!’’ dedi.

Fransa’nın Dünya Kupası şampiyonluğunu tebrik eden Trump, Fransız milli takımının çok iyi futbol oynadığını söyledi.

Trump ‘‘Ayrıca Cumhurbaşkanı Putin’e ve Rusya’ya böyle harika bir Dünya Kupası Turnuvası hazırladıkları için tebrikler. Bu şu ana kadarki en iyi turnuvalardandı’’ diye yazdı.

