Trump’tan Medyaya Yeni Suçlama

Başkan Donald Trump, bir iş seyahatinin ortasında Pazar günü, ulusal medyaya yönelik sert ifadeler kullandı ve medyayı, “çok tehlikeli ve hasta” olarak niteledi.
Trump, New Jersey’de kendisine ait Bedminster golf merkezindeyken Twitter’dan yayınladığı mesajında, “Yalan haber medyası, benim kendileri hakkında halkın düşmanı dememden nefret ediyorlar, çünkü bu DOĞRU. Amerikan halkına bunu anlatarak büyük bir hizmet yapıyorum. Onlar bilerek büyük bir bölünmeye ve güvensizliğe neden oluyorlar. Savaşa neden olabilirler” dedi.
Trump büyük oğlu, Donald Trump Jr.’ın Haziran 2016 yılında Demokrat aday Hillary Clinton hakkında olumsuz bilgilere sahip olduğunu söyleyen Rus avukatla buluşmasıyla ilgili yasal bir süreçle karşılaşabileceği haberlerini “tamamen uydurma” olarak niteledi.
Trump Twitter mesajında, “Bu bir rakip hakkında bilgi almak üzere yapılmış bir toplantıydı. Yapılan şey tamamen yasaldı ve politikanın içinde olan birşeydi. Ama şimdi nerelere çekildi. Bundan haberim yoktu” diye yazdı.
Başkan Trump, New York’taki Trump Tower merkezinde yapılan toplantıdan haberi olduğu iddialarını reddetti. Çıkan haberlere göre bu arada eski kişisel avukatı Michael Cohen, özel yetkili savcı Robert Mueller’a Başkanın oğlunun toplantıdan önce babasına bilgi verdiğini söylemeye hazırlanıyor.
Trump, “Kötü bir şekilde medyanın büyük bir kısmı bu yalanları, yolsuzluğu ve hileli cadı avını haber yapmayı reddediyorlar bu nedenle de onlara YALAN HABERLER! diyoruz” dedi.
Özel yetkili savcı Robert Mueller, 15 aydır süren Rusya’nın 2016 Amerika başkanlık seçimlerine karışıp karışmadığına yönelik soruşturmasının ortasında. Trump defalarca yaptığı açıklamayla kendisinin Rusya’yla gizli bir anlaşmasının olmadığını ve yanlış birşey de yapmadığını söyledi.
Trump Pazar günü bir kez daha Twitter’dan sözkonusu soruşturmayla ilgili mesajlar yayınladı ve “Tarihteki en büyük tek taraflı cadı avı. Neyse ki gerçekler ortaya çıkıyor ve hızlı” diye yazdı.
Trump soruşturmayla ilgili eleştirilerini ara seçimler öncesinde partisinin adayları için kampanya çalışmaları yaparken daha da arttırdı.
Trump haritada demokratların kazandığı yerleri işaret eden mavi rengi kast ederek, “Bu mavi dalgadan bahsediyorlar ama hiç sanmıyorum hiç sanmıyorum” dedi.
Trump, Cumhuriyetçi Partinin Ohio adayı Troy Balderson’u gerçekten akıllı ve çok sıkı çalışan biri olarak tanımladı. Aynı esnada rakibi Demokrat Danny O’Connor’u da eleştirdi ve onun düşük seviyeli biri olduğunu iddia etti.
Trump ayrıca Pazar günü Twitter’dan bir kez daha kendisinin getirdiği yeni gümrük vergilerini de savundu.
Trump, “Tarifeler işliyor. Dünyadaki her ülke Amerika’nın zenginliğinden almak istiyor ve bize büyük bir zarar veriyor. Ben geldiklerinde onlara vergi koyalım diyorum. Eğer vergi vermek istemezlerse, o zaman ürünlerini Amerika’da yapmalarını söyleyelim. Bu da bu da yeni iş imkanları ve büyük bir zenginlik anlamına gelir” dedi.
Trump, “yeni gümrük vergileri sayesinde Obama döneminde birikmiş 21 milyar dolarlık borçların büyük bölümünü ödemeye başlayacağız. Aynı esnada kendi halkımızın vergilerini de düşürüyoruz. En azından, ülkemiz için daha iyi ticaret anlaşmaları yapacağız” diye tweet attı.
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