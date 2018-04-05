HABER

Trump'tan Meksika'ya 'Karavan' Teşekkürü

05.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir “karavan”ı dağıttığı ve ABD sınırında “dev bir hadise”yi önlediği gerekçesiyle Meksika hükümetini övdü

Trump'tan Meksika'ya 'Karavan' Teşekkürü

Başkan Donald Trump, Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir “karavan”ı dağıttığı ve ABD sınırında “dev bir hadise”yi önlediği gerekçesiyle Meksika hükümetini övdü.

Güney Meksika’da kurulan karavan kamptaki göçmenler otobüslere binerek kampı terketmeye başladı. Sabah kamptan bir otobüsün ayrıldığı ve ülkenin orta kesimlerindeki Puebla’ya doğru gittiği belirtildi. Organizatörler Puebla’da göçmenlerin hakları konusunda bir sempozyum düzenlemeyi amaçlıyor. Diğer otobüslerin de göçmenleri başkent Mexico City’ye götürmesi planlanıyor.

Trump son günlerde, Fox televizyonunda karavanın Amerika’ya doğru ilerlediği yönündeki haberlere atıfta bulunuyor ve konuyu sıkça gündeme getiriyordu. Ancak göçmen grubun yetkilileri, ABD sınırına ulaşma gibi bir niyetleri olmadığını belirtiyor.

Kampta geçen hafta çoğu Amerika’dan 1500 civarında kişi bulunuyordu. Karavan kampın zaten lojistik olarak da Amerika’ya ulaşabilecek kapasitede olmadığı, böyle bir niyeti de bulunmadığı yorumları yapılıyor.

Trump bugünkü mesajında ayrıca, sınır geçişlerinin 46 yıldır en düşük düzeye indiğini, ama hala kabul edilemez oranda olduğunu kaydetti.

Trump Salı günü düzenlenen basın toplantısında, 1000’den fazla kaçak göçmen taşıyan bir “karavanın” Meksika-Guatemala sınırından ABD’ye doğru ilerlediğini ve bunun engellenmesi gerektiğini savunmuştu

Başkan Trump’ın haber kanalı olarak sıkça övdüğü Fox televizyonu da, son günlerde “karavanla” ilgili haberlere yer veriyordu. Meksika’nın karavandaki bazı göçmenleri mülteci olarak kabul edeceği de iddialar arasındaydı.

Trump Meksika’yı daha önce, karavanı ABD sınırına ulaşmadan durdurmazsa, serbest ticaret anlaşmasını riske atacağı uyarısı yapmıştı.

Sınıra asker gönderme kararnamesini imzaladı

Başkan Donald Trump, yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Meksika sınırına asker gönderilmesini öngören kararnameyi de dün imzaladı.

Kararname, Savunma ve İç Güvenlik bakanlıklarını, ülkenin güneybatı sınırına Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırılması için valilerle birlikte çalışmakla görevlendiriyor.

Trump’ın kararnameyi imzalamasından önce İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen Beyaz Saray’da kameraların önüne geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aynı Trump gibi Nielsen de, Amerika’daki mevcut göçmenlik yasalarını eleştirdi, Kongre’yi bu yasalarda değişiklikler yapmaya çağırdı, şu anki sistemin “kötü davranışı ödüllendirdiğini” savundu, “harekete geçme zamanının geldiğini” söyledi.

Nielsen, sınıra konuşlandırılacak askerlerin misyonunun ayrıntıları üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti, bu birliklerinin sınırda ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin çalışmalarına yardımcı olmasının beklendiğini kaydetti.

Trump da daha önce yaptığı açıklamada, seçim kampanyası döneminden bu yana sözünü verdiği duvar inşa edilinceye kadar güney sınırına orduyu göndermeyi planladığını söylemişti.

Trump kararnameyi imzalarken yayınladığı ek notta da, sınırdaki durumun, “kriz noktasına” ulaştığını savundu. Açıklamasında Trump, “Güney sınırımızda devam eden hukuksuzluk, Amerikan halkının emniyeti, güvenliği ve egemenliğiyle esasen bağdaşmıyor” dedi, yönetim olarak “harekete geçmekten başka seçenekleri” bulunmadığını vurguladı.

İç Güvenlik Bakanı Nielsen de, Ulusal Muhafız birliklerinin tam olarak nerelerde ve hangi sayıda konuşlanacakları konusunda anlaşmalar geliştirmek için güneybatı eyaletlerinin valileriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Nielsen, şu anda sayının belli olmadığını söyledi ama “ihtiyacımız olduğu kadar sayıda asker göndereceğiz” dedi.

Trump kararnameyi imzalamış olsa da sayıya ve zamanlamaya 4 sınır eyaletinin valisi karar verecek.

Nielsen, yönetimin Ulusal Muhafız Birlikleri’nden sınırdaki keşif çalışmaları ve kolluk kuvvetlerinin yükünün azaltılmasına yardımcı olmasını beklediklerini de söyledi.

Sınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldıSınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldı
YouTube'un merkezine silahlı saldırıYouTube'un merkezine silahlı saldırı
Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

İlginizi Çekebilir

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katalan lider Puigdemont hakkında yeni gelişme

Katalan lider Puigdemont hakkında yeni gelişme

Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavgada 2 Türk'e hapis cezası

Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavgada 2 Türk'e hapis cezası

Reuters duyurdu! Yuliya Skripal'dan ilk açıklama

Reuters duyurdu! Yuliya Skripal'dan ilk açıklama

Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...

Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...

Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı

Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.