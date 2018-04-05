Trump'tan Meksika'ya 'Karavan' Teşekkürü

Başkan Donald Trump, Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir “karavan”ı dağıttığı ve ABD sınırında “dev bir hadise”yi önlediği gerekçesiyle Meksika hükümetini övdü.

Güney Meksika’da kurulan karavan kamptaki göçmenler otobüslere binerek kampı terketmeye başladı. Sabah kamptan bir otobüsün ayrıldığı ve ülkenin orta kesimlerindeki Puebla’ya doğru gittiği belirtildi. Organizatörler Puebla’da göçmenlerin hakları konusunda bir sempozyum düzenlemeyi amaçlıyor. Diğer otobüslerin de göçmenleri başkent Mexico City’ye götürmesi planlanıyor.

Trump son günlerde, Fox televizyonunda karavanın Amerika’ya doğru ilerlediği yönündeki haberlere atıfta bulunuyor ve konuyu sıkça gündeme getiriyordu. Ancak göçmen grubun yetkilileri, ABD sınırına ulaşma gibi bir niyetleri olmadığını belirtiyor.

Kampta geçen hafta çoğu Amerika’dan 1500 civarında kişi bulunuyordu. Karavan kampın zaten lojistik olarak da Amerika’ya ulaşabilecek kapasitede olmadığı, böyle bir niyeti de bulunmadığı yorumları yapılıyor.

Trump bugünkü mesajında ayrıca, sınır geçişlerinin 46 yıldır en düşük düzeye indiğini, ama hala kabul edilemez oranda olduğunu kaydetti.