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Trump’tan NATO Üyelerine Uyarı

18.05.2018 00:53 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, ittifaka tam katkı sağlamayan NATO üyelerinin “icabına bakılması” gerektiğini söyledi ve bu ülkelerden birinin Almanya olduğunu vurguladı. Trump açıklamayı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katıldığı bir kabine toplantısında yaptı

Trump’tan NATO Üyelerine Uyarı

Başkan Donald Trump, ittifaka tam katkı sağlamayan NATO üyelerinin “icabına bakılması” gerektiğini söyledi ve bu ülkelerden birinin Almanya olduğunu vurguladı.

Trump açıklamayı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katıldığı bir kabine toplantısında yaptı.

Stoltenberg, Trump’ı NATO’yu desteklediği için övdü. Trump, 2016’da seçim kampanyası sırasında NATO’nun amacını sorguluyordu.

Stoltenberg, “Savunma harcamaları konusundaki liderliğiniz fark yaratmamıza çok yardımcı oldu. Bu müttefikleri çok etkiledi, şimdi hepsi savunma harcamalarını arttırıyor” diye konuştu.

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