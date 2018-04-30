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Trump’tan Netanyahu’nun açıklamalarına yanıt

30.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Trump’tan Netanyahu’nun açıklamalarına yanıt

Trump’tan Netanyahu’nun açıklamalarına yanıt

Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun İran’ın nükleer programıyla ilgili açıklamalarının hemen ardından konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soru üzerine nükleer anlaşmayla ilgili çekincelerini yineledi.

“Bu, Amerika için korkunç bir anlaşma” diyen Trump, “Yine de bu, yeni bir anlaşma müzakere etmeyeceğimiz anlamına gelmez” dedi.

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