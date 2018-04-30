Trump’tan Netanyahu’nun İddialarına Destek

Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun İran’ın nükleer silah konusunda yalan söylediği açıklamasına destek verdi.

Trump, Beyaz Saray’da Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’yle görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Netanyahu’nun bazı belgeler de paylaştığı İran açıklamasıyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Trump, İsrail başbakanının sunumunun ve son dönemdeki diğer gelişmelerin, İran konusunda kendisinin “yüzde 100 haklı” olduğunu gösterdiğini söyledi.

Netanyahu’nun sunumunun bir kısmını izleyebildiğini ve “iyi” bulduğunu belirten Trump, İran’ın davranışının “kabul edilemez bir durum” olduğunu kaydetti. Trump, füze denemelerine işaret ederek, İran’ın “boş oturmadığını” kaydetti.

2015 tarihli nükleer anlaşmadan ABD’yi çekip çekmeyeceği konusunda net bilgi vermeyen ve “ne olacağını göreceğiz” demekle yetinen Trump, ancak çekilmeleri halinde hala yeni “gerçek bir anlaşmayı” müzakere edebileceğini söyledi.

Başkan Trump, anlaşmayla İran’a yaptırımların kaldırılması karşılığında ABD’nin “hiçbir şey” almadığı görüşünü dile getirdi.

Trump, İran anlaşmasından çekilmenin Pyongyang’a yanlış bir mesaj gönderebileceği ihtimalinin sorulması üzerine, “Bence doğru mesaj gönderir. Biliyorsunuz 7 yılda bu anlaşmanın süresi dolacak ve İran nükleer silah üretmede serbest olacak” dedi.

