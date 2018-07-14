Trump’tan Obama’ya seçim müdahalesi suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı’nın 2016’daki seçimlere müdahale edildiği iddiasıyla 12 Rus ajanı suçlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bu durumla ilgili olarak selefi Barack Obama’yı suçladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, Rus ajanların seçimlerde Trump’ın rakibi olan Hillary Clinton’ın seçim kampanyası ile Clinton’ın partisi Demokratik Parti’ye yönelik siber saldırı iddialarına karşı Obama’nın neden tedbir almadığını sordu.

Trump bugün yaptığı paylaşımında, "12 Rus'a dair dün duyduğunuz hikayeler Obama yönetimi döneminde gerçekleşti, Trump yönetimi döneminde değil. Neden bir şey yapmadılar, özellikle de Başkan Obama’nın seçimlerden önceki Eylül ayında FBI tarafından bilgilendirildiği belirtilmiş olsa da?” diye yazdı.

Washington'da Cuma günü açıklama yapan ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, 12 adet Rus askeri istihbarat servisi GRU mensubunun Clinton'ın seçim kampanyası ile Demokratik Parti'ye ait belge ve e-mailleri çalmak için “büyük çaplı bir siber operasyon” yapmakla suçlandığını belirtti. Hazırlanan 29 sayfalık iddianameye göre GRU ajanları Mart 2016'dan itibaren Clinton'ın seçim kampanyası, Demokratik Kongre Kampanya Komitesi (DCCC) ve Demokratik Ulusal Komite'de (DNC) görevli 300'den fazla çalışan ile gönüllüyü hedef aldı.