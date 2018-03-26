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Trump’tan Onlarca Rus Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı

26.03.2018 16:33 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump 60 Rus diplomatın Amerika’dan sınır dışı edilmesi emrini verdi. Ayrıca Seattle kentindeki Rus Konsolosluğu da kapatılıyor

Trump’tan Onlarca Rus Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı

Başkan Donald Trump 60 Rus diplomatın Amerika’dan sınır dışı edilmesi emrini verdi. Ayrıca Seattle kentindeki Rus Konsolosluğu da kapatılıyor.

Başkan Donald Trump, bir dönem çift taraflı çalışan eski Rus ajan ve kızına yönelik İngiltere'deki kimyasal saldırıdan haftalar sonra 60 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesi emrini verdi.

Sınır dışı kararı verilenler arasında 12 Rus istihbarat servisi çalışanı da var.

Trump’ın kararı uyarınca ayrıca Seattle kentindeki Rus Konsolosluğu da kapatılıyor. Amerika’nın kentte denizaltı üssü bulunuyor.

Amerikalı yetkililer Rus istihbarat aktivitelerinin artan bir şekilde saldırgan olduğunu belirtti.

Sadece Amerika değil, Almanya ve Polonya da 4’er Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Gelişmeler, çift taraflı çalışan eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere’de kimyasal saldırıya uğramasının ardından yaşanıyor.

Bu ayın ilk günlerinde Skripal ve kızı Londra'nın Salisbury kentinde kimyasal saldırıya uğramış, İngiltere saldırıdan büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Rusya ise suçlamayı reddediyor.

Skripal ve kızı hastanede tedavi altında. Durumlarının kritik olduğu belirtiliyor.

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