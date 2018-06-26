Trump'tan Ortadoğu barış planı hazırlığı

Dört Arap devleti planı desteklerken, Filistin yönetimi tepkili.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Ürdün Kralı İkinci Abdullah ile bir araya geldiği Beyaz Saray'da, İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmak için üzerinde çalıştıkları planda büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi, ancak planı ne zaman açıklayacaklarına dair bir tarih vermekten kaçındı.

Trump'ın kıdemli danışmanlarından ve aynı zamanda damadı Jared Kushner, Filistin'de Arapça yayın yapan El Kudüs gazetesine Pazar günü bir mülakat vererek ABD Başkanı'nın Pazartesi günü dile getirdiği planla ilgili konuştu.

Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile bölgede bir hafta boyunca çeşitli devletlerin temsilcileriyle bir araya gelen Kushner, Filistinlilerin kendisi ile görüşmeyi reddetmesi üzerine planın Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın katkısı olsa da olmasa da yakında tamamlanacağını belirtti.

İsrail'in yanı sıra, Ürdün, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle görüşen ABD'li yetkililer, Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen insani durum ve on yıllardır devam eden İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulmayı çabaladıklarını ve planın "neredeyse tamam" olduğunu kaydetti.