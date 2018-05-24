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Trump'tan otomobillere gümrük hamlesi

24.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ABD'ye ithal edilen otomobillere uygulanan vergilerin yükseltilmesi için harekete geçti.

Trump'tan otomobillere gümrük hamlesi

Gümrük vergisinin yüzde 25'e çıkartılabileceği belirtiliyor.ABD hükümeti yurt dışında imal edilen otomobillere uygulanan ithalat vergisini incelemeye aldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın verdiği direktif üzerine otomobil ithalatının ABD'nin "ulusal çıkarlarını etkileyip etkilemediğinin" araştırıldığı belirtildi. Trump aynı gerekçeyi çelik ve alüminyum ithalatında da kullanmıştı. Otomobil ve parça ithalatına uygulanan gümrük tarifelerinin değişmesi öncelikle Alman ve Japon şirketlerini etkileyecek.

ABD yönetiminin otomobil ithalatını değerlendirmeye aldığı Washington Post gazetesinin bir haberinde yer almıştı. Haberde ithalat vergisinin yüzde 25'e çıkarılması üzerinde durulduğu belirtilmekteydi. Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Beyaz Saray'ın planlarından Savunma Bakanı James Mattis'i de haberdar ettiği öğrenildi. İncelemenin birkaç ay sürebileceği belirtiliyor.

İthalat ve ulusal çıkarlar

Bakanlığın açıklamasında Ross'un "yurt dışından yapılan ithalatın on yıllardır Amerikan otomobil endüstrisine zarar verdiğine dair işaretlerin bulunduğuna" ve "otomobil ithalatının ülke ekonomisini zayıflatarak ABD'nin ulusal çıkarlarını da ilgilendirdiğine" dair sözlerine de yer verildi.

Otomobil ithalatının ulusal çıkarlara zarar verdiğinin saptandığı takdirde cezalı gümrük vergisini yürürlüğe koyma ve Dünya Ticaret Teşkilatı'na yapılması muhtemel şikâyetleri boşa çıkarma şansı artıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı ithal otomobil payının son 20 yılda yüzde 32'den yüzde 48'e çıktığını ve otomobil satışlarının artmış olmasına rağmen 1990 – 2017 yılları arasında Amerikan fabrikalarındaki istihdamın yüzde 22 oranında gerilediğini duyurdu. Bu durumun ABD'nin inovasyon gücüyle teknolojik gelişmesine zarar verebileceği de bakanlığın açıklamasında yer aldı.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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