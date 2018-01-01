Trump’tan Pakistan’a Sert Eleştiriler

Başkan Donald Trump, Amerika'nın 15 yıl boyunca aptalca Pakistan'a 33 milyar dolardan fazla yardım yaptığını ve karşılığında hiçbir şey almadığını belirtti. Trump, Pakistan'a yardımı durdurma sözü verdi.

Trump Twitter mesajında, "Afganistan'da fazla destek almadan yakaladığımız teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Daha fazla (yardım) yok” dedi.

Trump, "Amerika aptalca Pakistan'a 15 yılda 33 milyar dolardan fazla yardım yaptı, ama onlarsa bize yalan dışında hiçbir vermedi. Liderlerimizi budala yerine koydular” ifadelerini kullandı.

Trump'ın yılın ilk gününde Pakistan'ı eleştirmesine neyin neden olduğu belli değil, ancak Başkan uzun süredir Pakistan'ın militanlara karşı yeterli önlemleri almadığını dile getiriyor.

New York Times gazetesi 29 Aralık'ta Trump yönetiminin ciddi bir şekilde Pakistan'a 255 milyon dolarlık yardımı durdurmayı değerlendirdiğini kaydetmişti.

Haberde Amerikalı yetkililerin Pakistan'da yakalanan Hakkani üyesi bir kişiyle görüştürülmediği ve bu kişinin de bir Amerikalı rehineyle ilgili bilgi sahibi olabileceği kaydediliyor.