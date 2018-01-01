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Trump’tan Pakistan’a Sert Eleştiriler

01.01.2018 18:54 | Son Güncelleme 6 saat önce

Başkan Donald Trump, Amerika’nın 15 yıl boyunca aptalca Pakistan’a 33 milyar dolardan fazla yardım yaptığını ve karşılığında hiçbir şey almadığını belirtti. Trump, Pakistan’a yardımı durdurma sözü verdi.

Başkan Donald Trump, Amerika'nın 15 yıl boyunca aptalca Pakistan'a 33 milyar dolardan fazla yardım yaptığını ve karşılığında hiçbir şey almadığını belirtti. Trump, Pakistan'a yardımı durdurma sözü verdi.

Trump Twitter mesajında, "Afganistan'da fazla destek almadan yakaladığımız teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Daha fazla (yardım) yok” dedi.

Trump, "Amerika aptalca Pakistan'a 15 yılda 33 milyar dolardan fazla yardım yaptı, ama onlarsa bize yalan dışında hiçbir vermedi. Liderlerimizi budala yerine koydular” ifadelerini kullandı.

Trump'ın yılın ilk gününde Pakistan'ı eleştirmesine neyin neden olduğu belli değil, ancak Başkan uzun süredir Pakistan'ın militanlara karşı yeterli önlemleri almadığını dile getiriyor.

New York Times gazetesi 29 Aralık'ta Trump yönetiminin ciddi bir şekilde Pakistan'a 255 milyon dolarlık yardımı durdurmayı değerlendirdiğini kaydetmişti.

Haberde Amerikalı yetkililerin Pakistan'da yakalanan Hakkani üyesi bir kişiyle görüştürülmediği ve bu kişinin de bir Amerikalı rehineyle ilgili bilgi sahibi olabileceği kaydediliyor.

Trump yönetimi Ağustos ayında Pakistan'a 255 milyon dolar yardımı erteleyeceğini belirtmişti. Trump geçen ay da Pakistan'a önemli miktarda ödemeler yapıldığını kaydetmiş, bunun karşılığında "yardım etmeliler” demişti.

Bununla birlikte, Pakistan karşılık olarak topraklarından militanları atmak için askeri operasyonlar başlattığınısavunuyor. 2001'den bu yana ülkedeki saldırı ve çatışmalarda 17 bin kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'daki en üst düzey Amerikalı komutan John Nicholson da Kasım ayında yaptığı açıklamada, Trump'ın tutumunu sertleştirmesine rağmen Pakistan'ın militanlara yönelik tavrının değişmediğini belirtmişti.

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