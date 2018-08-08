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Trump’tan Putin’e Mektup

08.08.2018 19:45 | Son Güncelleme

Putin’in sözcüsü, Moskova’yı ziyaret eden Amerikalı Senatör Rand Paul’un Başkan Donald Trump’tan Rus lidere mektup getirdiğini açıkladı

Trump’tan Putin’e Mektup

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü, Moskova’yı ziyaret eden Amerikalı Senatör Rand Paul’un Başkan Donald Trump’tan Rus lidere mektup getirdiğini açıkladı.

Ancak Rus haber ajanslarına göre, sözcü Dmitry Peskov, mektubun henüz Putin’e ulaştırılmadığını belirtti. Putin şu anda Moskova dışında bulunuyor. Paul’un mektubu, Rus liderin temsilcilerine verdiği belirtiliyor.

Cumhuriyetçi Senatör Paul, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “mektubun terörle mücadele, yasamayla ilgili diyaloğun güçlendirilmesi ve kültürel değişimlerin yeniden başlaması dahil farklı alanlarda daha fazla temas halinde olunmasının önemini vurguladığını” belirtti.

Paul, “Başkan Donald Trump’tan (Rus) Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yönetimine mektup sunmaktan onur duydum” ifadesini kullandı.

Senatör Paul Moskova’daki temasları çerçevesinde Rus yetkililerle görüştü ve Amerikan büyükelçiliğini ziyaret etti. Paul hafta başında yaptığı açıklamada da, Rus milletvekillerinin Amerikan Kongresi’ni ziyaret etmeyi kabul ettiğini söylemişti.

Trump ve Putin geçen ay Helsinki’de zirve düzenlemişti. Trump zirvenin ardından ortak basın toplantısında Amerikan istihbaratının Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili tespitlerini onaylamadığını ima eden sözleri nedeniyle yoğun tepki almıştı.

Trump önce sonbaharda Putin’i Washington’a davet etmişti ama daha sonra Beyaz Saray ikinci zirvenin tarihini ertelediğini duyurmuştu.

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