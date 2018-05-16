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Trump’tan Ramazan Mesajı

16.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajla ABD ve tüm dünyadaki Müslümanlar’ın kutsal ayını kutladı

Trump’tan Ramazan Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajla ABD ve tüm dünyadaki Müslümanlar’ın kutsal ayını kutladı.

Yazılı açıklamada, “Ramazan’ın insanların ruhunu arındıran, Tanrı’nın sunduğu nimetlere şükran duygusunu yoğunlaştıran kutsal bir ay olduğu vurgulandı. Trump, Ramazan ayına hakim olan bu şükran duygusuyla, bu ay boyunca muhtaçlara yapılacak yardımların hem örnek bir ibadet şeklini yansıtacağını hem de ihtiyaç sahiplerine destek sağlayarak toplumları güçlendireceğini kaydetti.

Ramazan ayının, Müslümanlar’ın Amerikan hayatının dini dokusuna kattığı zenginliği hatırlattığını da vurgulayan ABD Başkanı, eşi Melania Trump’la Müslümanlar’ın bu kutsal ayını kutladığını belirtti.

Amerikan anayasasının dini inanç ve ibadet özgürlüğünü garanti altına aldığını da hatırlatan Trump, bu yasal hak çerçevesinde, hükümetin hiçbir müdahalesi olmadan tüm Müslümanlar’ın ibadetlerini yerine getirebildiklerini kaydetti.

Mesaj, “Ramazan’ınız mübarek olsun” sözleriyle son buldu.

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