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Trump'tan Ruhani'ye sert uyarı

23.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump İran Cumhurbaşkanı'ndan "ülkesine tehditler savurmamasını" istedi.

Trump'tan Ruhani'ye sert uyarı

Trump aksi takdirde İran'ın ağır sonuçlara katlanmak zorunda kalabileceğini belirtti.ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi sert dille ABD'ye tehditler savurmaması konusunda uyardı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakın bir daha ABD'yi tehdit etmeyin. Aksi takdirde tarihte pek azının karşılaştığı sonuçlara katlanmak zorunda kalırsınız" cümlelerine yer verdi. Trump ABD'nin "çılgınca sarf edilen şiddet ve ölüm tehditlerine katlanacak bir ülke olmadığını" vurgulayarak Ruhani'ye "Dikkatli olun!" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı mayıs ayında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'ın finans ve enerji sektörlerini hedef alan yaptırımların kasım ayında eksiksiz bir şekilde yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazar günü Los Angeles'ta yaptığı konuşmada ABD'nin İran politikasının desteklenmesini ve bu ülke üzerinde küresel ekonomik baskı uygulanmasını istedi. Pompeo aynı zamanda, "Aralık ayından beri devam etmekte olan İran'daki hükümet karşıtı protestolara vurgu yaptı ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak istediğini" öne sürdü.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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