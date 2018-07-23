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Trump’tan Ruhani’ye Sert Yanıt

23.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

İran liderinin “İran’la savaş başka hiçbir savaşa benzemez” tehdidine Trump, tweet mesajıyla yanıt verdi. ABD Başkanı, “Amerika’yı bir daha asla tehdit etme, edersen de tarih boyunca çok az bir kesimin katlanmak zorunda kaldığı acıyı çekersin. Dikkatli ol!” dedi

Trump’tan Ruhani’ye Sert Yanıt

Amerika Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin “İran’la savaş başka hiçbir savaşa benzemez” sözüne tweet üzerinden yanıt verdi.

Trump, mesajında İran’dan gelen düşmanca tehditlerin vahim sonuçları olabileceğini vurguladı.

Trump, büyük harflerle yazdığı tweet mesajında, “Amerika’yı bir daha asla tehdit etme, edersen de tarih boyunca çok az bir kesimin katlanmak zorunda kaldığı acıyı çekersin. Artık sizin şiddet, ölüm içeren kaçık cümlelerinizi sineye çeken bir ülke yok karşınızda. Dikkatli ol!” ifadelerini kullandı.

Ruhani, İranlı diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada barış mesajı da vermişti. Ruhani, “Amerika, İran’la barışın hiçbir barış gibi olmayacağını, İran’la savaşın da hiçbir savaşa benzemeyeceğini anlamalı” demişti.

İran devlet haber ajansı IRNA, Trump’ın tweet’lerini önemsemedi ve bunu “pasif bir tepki” olarak niteledi.

Tahran sokaklarında ise sıradışı bir durum yok gibi.

58 yaşındaki Mohsin Tahiri, Amerika ve İran’ın yıllardır birbirlerini tehdit ettiğini belirtiyor.

İran siyaseti uzmanı Seed Leilaz da karşılıklı açıklamaların çok da önemli olmadığı görüşünde. Leilaz’a göre bunu “soğukkanlılıktan önceki fırtına” olarak tanımlıyor.

Leilaz Asociated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, “Ne İran ne de bir başka ülke bölgede gerilimi tırmandırmak istemiyor” dedi.

Leilaz, Amerika’yla Kuzey Kore arasında dile getirilen sert sözlere dikkat çekti ve buna rağmen Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un yakınlaştığını kaydetti.

Bununla birlikte Trump’ın tweet mesajı Ortadoğu’da yankı bulmuşa benziyor.

İsrail’den Trump’a övgü

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Trump’ın mesajını övdü ve Amerika Başkanı’nın dünya güçleri tarafından şımartılmış İran rejimine karşı güçlü bir duruş sergilediğini belirtti.

Trump, bu yıl başında, aralarında Amerika’nın da bulunduğu Batılı ülkelerle İran arasında 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan çekilmişti. Trump aynı zamanda İran’a yönelik ağırlaştırılmış yaptırımlar uygulanmasını istemişti. Washington, İran’la iş yapacak şirketleri cezalandıracağı tehdidinde de bulunmuştu.

Trump’ın çekilmesinin ardından nükleer anlaşmada imzası olan Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği anlaşmanın iptal olmaması için çaba harcıyor.

Trump, bu ay başında İran’ın ekonomik baskıya dayanamayarak “Belirli bir zamanda beni arayacaklar ve ‘Hadi anlaşma yapalım’ diyecekler ve biz de anlaşma yapacağız” demişti.

İran, Amerika’yla görüşmeleri reddediyor.

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