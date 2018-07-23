Trump’tan Ruhani’ye Sert Yanıt

Amerika Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin “İran’la savaş başka hiçbir savaşa benzemez” sözüne tweet üzerinden yanıt verdi.

Trump, mesajında İran’dan gelen düşmanca tehditlerin vahim sonuçları olabileceğini vurguladı.

Trump, büyük harflerle yazdığı tweet mesajında, “Amerika’yı bir daha asla tehdit etme, edersen de tarih boyunca çok az bir kesimin katlanmak zorunda kaldığı acıyı çekersin. Artık sizin şiddet, ölüm içeren kaçık cümlelerinizi sineye çeken bir ülke yok karşınızda. Dikkatli ol!” ifadelerini kullandı.

Ruhani, İranlı diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada barış mesajı da vermişti. Ruhani, “Amerika, İran’la barışın hiçbir barış gibi olmayacağını, İran’la savaşın da hiçbir savaşa benzemeyeceğini anlamalı” demişti.

İran devlet haber ajansı IRNA, Trump’ın tweet’lerini önemsemedi ve bunu “pasif bir tepki” olarak niteledi.

Tahran sokaklarında ise sıradışı bir durum yok gibi.

58 yaşındaki Mohsin Tahiri, Amerika ve İran’ın yıllardır birbirlerini tehdit ettiğini belirtiyor.