Trump’tan Rusya Soruşturması Hakkında Peşpeşe Tweet’ler

Başkan Donald Trump, 2016 başkanlık seçimleri kampanya yöneticileriyle Rusya arasında bağlantı olduğu iddialarının “süratle itibarını yitirdiğini” öne sürdü.

Trump bu sabah konuyla ilgili dört Twitter mesajı paylaştı; özel yetkili savcı Robert Mueller’ın bir yıldır sürdürdüğü Rusya soruşturmasına tepkisini yineledi. Soruşturmada Moskova’nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddiası ve Trump’ın Mueller’dan önce soruşturmanın başındaki isim olan eski FBI başkanı James Comey’yi kovarak yargıya müdahale edip-etmediği sorusu inceleniyor.

Trump mesajlarından birinde, “Bu düzmece cadı avı daha da uzun sürüp ara seçimleri de yanlış biçimde etkileyecek mi? Demokratlar’ın başından bu yana niyeti bu muydu? Cumhuriyetçiler’in artık çok geç olmadan tavırlarını sertleştirmesi ve akıllıca hareket etmesi iyi olacak” dedi.

Trump bir başka mesajında da, “Tam bir karmaşa. Ülkemiz işine geri dönmeli” diye yazdı.

​Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun, “Rusya’yla gizli işbirliği, koordinasyon ya da herhangi bir bağ tespit edilmediğini” açıkladığını hatırlatan Trump, Mueller’in avukatlar ekibinde “Rus cadı avından sorumlu 13 kızgın Demokrat’ın bulunduğunu” öne sürdü. Trump, Mueller’ın avukatlarının, “kişileri adaletsizlikten koruyan bir mahkeme sisteminin olduğunun farkın varmaya başladığını” belirterek, “Mahkemeler sizin açıklanmamış çıkar çatışmalarınızı görene kadar bekleyin sadece” ifadesini kullandı.