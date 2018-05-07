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Trump’tan Rusya Soruşturması Hakkında Peşpeşe Tweet’ler

07.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

Trump bu sabah konuyla ilgili dört Twitter mesajı paylaştı; özel yetkili savcı Robert Mueller’ın bir yıldır sürdürdüğü Rusya soruşturmasına tepkisini yineledi

Trump’tan Rusya Soruşturması Hakkında Peşpeşe Tweet’ler

Başkan Donald Trump, 2016 başkanlık seçimleri kampanya yöneticileriyle Rusya arasında bağlantı olduğu iddialarının “süratle itibarını yitirdiğini” öne sürdü.

Trump bu sabah konuyla ilgili dört Twitter mesajı paylaştı; özel yetkili savcı Robert Mueller’ın bir yıldır sürdürdüğü Rusya soruşturmasına tepkisini yineledi. Soruşturmada Moskova’nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddiası ve Trump’ın Mueller’dan önce soruşturmanın başındaki isim olan eski FBI başkanı James Comey’yi kovarak yargıya müdahale edip-etmediği sorusu inceleniyor.

Trump mesajlarından birinde, “Bu düzmece cadı avı daha da uzun sürüp ara seçimleri de yanlış biçimde etkileyecek mi? Demokratlar’ın başından bu yana niyeti bu muydu? Cumhuriyetçiler’in artık çok geç olmadan tavırlarını sertleştirmesi ve akıllıca hareket etmesi iyi olacak” dedi.

Trump bir başka mesajında da, “Tam bir karmaşa. Ülkemiz işine geri dönmeli” diye yazdı.

​Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun, “Rusya’yla gizli işbirliği, koordinasyon ya da herhangi bir bağ tespit edilmediğini” açıkladığını hatırlatan Trump, Mueller’in avukatlar ekibinde “Rus cadı avından sorumlu 13 kızgın Demokrat’ın bulunduğunu” öne sürdü. Trump, Mueller’ın avukatlarının, “kişileri adaletsizlikten koruyan bir mahkeme sisteminin olduğunun farkın varmaya başladığını” belirterek, “Mahkemeler sizin açıklanmamış çıkar çatışmalarınızı görene kadar bekleyin sadece” ifadesini kullandı.

Trump’ın bu mesajda kastettiği, Mueller’ın, başkanın birkaç ay süreyle kampanya yöneticiliğini yapan Paul Manafort’a karşı açtığı davada geçen Cuma günü yapılan duruşmaydı. Manafort davada, Trump’ın seçim kampanyası öncesinde Ukrayna’daki lobi faaliyetleriyle bağlantılı bankacılık ve vergi sahtekarlığıyla suçlanıyor ancak duruşmada Yargıç T.S. Ellis III, Mueller’in Manafort’a dava açma yetkisine sahip olup-olmadığını sorguladı.

Ellis savcılara açıklamasında, “Bu iddianamenin özel savcının soruşturmakla yetkili olduğu konuyla ne gibi bağlantısı olduğunu göremiyorum” dedi.

Ancak Ellis, Manafort’un davanın düşürülmesi talebiyle ilgili bir hüküm vermedi.

Trump zaman zaman Mueller’in avukat ekibinin Demokrat Parti’yle bağlantıları olduğu gerekçesiyle şikayetini dile getiriyor.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Mueller’in 17 avukatından 13’ünün geçmişte Demokrat Parti’ye kayıt yaptırmış ve 9’u da Demokratlara siyasi bağışta bulunmuş. Bunlardan 6’sı, Trump’ın 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton’ın kampanyasına bağış yapmış.

Trump’ın avukatları Mueller’in ekibiyle halen, başkanın savcılığın sorularını yanıtlayıp-yanıtlamayacağı ve bu olası sorgulamanın koşulları hakkında müzakereler yürütüyor. Mueller’ın Trump’ın özel jüri önünde yeminli ifade vermeye çağırabileceğini söylediği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Trump’ın avukat ekibine yeni katılan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani dün yaptığı açıklamada, Trump’ın çağrılması durumunda anayasal hakkını kullanarak soruları yanıtlamamayı tercih edebileceğini iddia etmişti.

Başkanın ifade vermeye zorlanıp-zorlanamayacağı hususuna nihayetinde Anayasa Mahkemesi’nin karar verebileceği belirtiliyor.

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