Trump’tan Rusya’ya Suriye Mesajı: ‘Akıllı ve Yeni Füzelere Hazırlan’

Rusya’nın Lübnan Büyükelçisi’nden gelen Suriye’ye atılacak her tür füzenin Rusya tarafından vurulacağını açıklamasının ardından Amerika Başkanı Donald Trump’tan sert yanıt geldi.

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Rusya’ya füzeler için hazırlanması çağrısı yaptı. Donald Trump, “füzelere hazırlan Rusya, geliyorlar, güzel, yeni ve akıllılar” İfadelerini kullandı.

Trump, “Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan ‘Gazla Öldüren Hayvanla’ işbirliği yapmamalısın” mesajını da paylaştı.

Rusya’nın yanıtı, Amerika’nın “meşru hükümeti” değil, “teröristleri” hedef alması gerektiği şeklinde oldu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye’deki tüm tarafların, bölgeyi istikrardan uzaklaştıracak adımlardan uzak durması gerektiği uyarısı yaptı.

Suriye’de geçen Cumartesi günü doğu Guta’da düzenlendiği iddia edilen kimyasal silah saldırısı, ülkede durumu bir kez daha gergin hale getirdi. Olayda en az 40 kişi yaşamını yitirmişti.

Amerika ve müttefiki ülkeler, saldırıyla ilgili Esat hükümetini suçluyor. Ancak Beşar Esat kimyasal saldırı iddialarını reddediyor.