Trump’tan Senato’ya Göç Tasarısı Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Charles Grassley’nin sunduğu göç tasarısı için Senato’yu desteğe çağırdı. Trump, tasarının kendi reform planının dört ayağını karşıladığını söyledi.

Tasarı, çocukken yasal olmayan yollardan ABD’ye getirilen 1 milyon 800 bin kişiye vatandaşlık yolunu açıyor. Sınır güvenliği için 25 milyar dolar ayrılması, aile bireylerini ABD’ye getiren zincirleme göçün engellenmesi ve Yeşil Kart çekilişinin sona erdirilmesi de tasarının diğer ayakları.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın senatörlere kısa vadeli geçici çözümler yerine sorumluluk alarak Amerikan halkına sunulacak sağduyulu göç reformunu geçirme çağrısı yaptığı belirtildi.

Senato, Pazartesi başlayan tartışmalar sonrasında oylamaya geçecek. Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, göç tartışmasını hafta sonuna kadar tamamlamak istediğinin işaretini verdi ve Demokratları Senato’yu tıkamakla suçladı.

Demokrat azınlık lideri Charles Schumer ise, tasarının ‘sığınak’ olarak adlandırılan ve yasadışı göçmenleri barındıran kentlere, federal yönetimle işbirliği yapmadıkları gerekçesiyle sert önlemler almasına olanak sağlayacağını savunuyor.

Obama yönetimi döneminde yürürlüğe konulan ve ülkeye aileleri tarafından çocuk yaşta getirilen göçmenleri koruyan DACA programı, Başkan Trump tarafından geçen yıl iptal edilmişti. Program 5 Mart itibariyle yürürlükten kalkacak ve bu tarihten itibaren programın himayesindeki genç göçmenler sınır dışı edilebilecek.

Herhangi bir göç tasarısının Senato’dan geçmesi için senatörlerin beşte üçünün desteğini alması gerekiyor.