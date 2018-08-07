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Trump’tan Sert İran Uyarısı

07.08.2018 16:29 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’tan İran’la ticaret yapacaklara sert uyarı geldi. Trump, İran’la ticaret yapacakların Amerika’yla ticaret yapmayacaklarını belirtti

Trump’tan Sert İran Uyarısı

Başkan Donald Trump’tan İran’la ticaret yapacaklara sert uyarı geldi. Trump, İran’la ticaret yapacakların Amerika’yla ticaret yapmayacaklarını belirtti.

İran’a yönelik bir dizi yaptırım Salı günü yürürlüğe girdi, petrol ihracatıyla ilgili daha sert yaptırımlarsa Kasım ayında yürürlüğe girecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasa Ruhani ise yaptırımları “İranlıları bölmeyi amaçlayan psikolojik savaş” olarak niteliyor.

Trump Twitter mesajında yaptırımların şu ana kadar uygulanan en keskin yaptırımlar olduğunu ve bunların Kasım ayında bir başka seviyeye yükseleceğini kaydetti.

İran’la yapılan uluslararası anlaşmaya bağlı olan Avrupa Birliği ise yaptırımlara karşı ve İran’la ‘yasal iş’ yapan şirketleri korumayı hedefliyor.

Trump, 2015 yılında Batılı ülkelerle İran arasında varılan nükleer anlaşmadan çekilmiş, Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulama kararı almıştı.

2015 tarihli anlaşma İran’ın nükleer aktivitelerini sınırlamanın karşılığında bu ülkeye yönelik yaptırımların hafifletilmesini içeriyordu.

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