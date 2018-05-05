Trump’tan silah lobisine destek

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) Cuma günü Dallas'ta düzenlenen yıllık toplantısında yaptığı konuşmada silah yasasının sertleştirilmeyeceğine dair söz verdi. Trump konuşmasında, ABD Anayasası'nın silah edinme ve taşımaya ilişkin İkinci Ek Maddesi'ne atıfta bulunarak, "İkinci Ek Madde ile aldığınız haklar kuşatma altında ama ben başkanınız olduğum sürece haklarınız hiçbir zaman kuşatma altında olmayacak" dedi. Trump, silah edinmeye ilişkin hakların korunması için ABD'de sonbaharda yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy verme çağrısında bulundu.

Demokratların silahları "yasaklamak" istediğini savunan Başkan Trump, eğer böyle bir adım atılacak olursa, kamyon ve TIR'ların da yasaklanması gerektiğini belirterek, bunların "gözü dönmüş teröristlerin" yeni silahı olduğunu söyledi. Trump, "Hiçbir zaman özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Özgür yaşayacak ve özgür öleceğiz" şeklinde konuştu.

Trump'ın Parkland katliamı sonrasındaki tutumu

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletinin Parkland kentinde bir okulda 17 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından, silah lobisi NRA'ye mesafeli bir tutum izlemişti. Trump, silah edinme ve taşımaya ilişkin haklarda kısıtlamalar yapılabileceği sinyalini vermiş ve silah lobisinden korkmaya gerek olmadığını söylemişti.