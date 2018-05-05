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Trump’tan silah lobisine destek

05.05.2018 12:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Amerikan silah lobisi NRA’in yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, silah yasasının sertleştirilmeyeceğine dair güvence verdi.

Trump’tan silah lobisine destek

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) Cuma günü Dallas'ta düzenlenen yıllık toplantısında yaptığı konuşmada silah yasasının sertleştirilmeyeceğine dair söz verdi. Trump konuşmasında, ABD Anayasası'nın silah edinme ve taşımaya ilişkin İkinci Ek Maddesi'ne atıfta bulunarak, "İkinci Ek Madde ile aldığınız haklar kuşatma altında ama ben başkanınız olduğum sürece haklarınız hiçbir zaman kuşatma altında olmayacak" dedi. Trump, silah edinmeye ilişkin hakların korunması için ABD'de sonbaharda yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy verme çağrısında bulundu.

Demokratların silahları "yasaklamak" istediğini savunan Başkan Trump, eğer böyle bir adım atılacak olursa, kamyon ve TIR'ların da yasaklanması gerektiğini belirterek, bunların "gözü dönmüş teröristlerin" yeni silahı olduğunu söyledi. Trump, "Hiçbir zaman özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Özgür yaşayacak ve özgür öleceğiz" şeklinde konuştu.

Trump'ın Parkland katliamı sonrasındaki tutumu

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletinin Parkland kentinde bir okulda 17 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından, silah lobisi NRA'ye mesafeli bir tutum izlemişti. Trump, silah edinme ve taşımaya ilişkin haklarda kısıtlamalar yapılabileceği sinyalini vermiş ve silah lobisinden korkmaya gerek olmadığını söylemişti.

Parkland'daki saldırı sonrasında öğrenciler silah edinmeye ilişkin yasaların sertleştirilmesini talep etmişti ve Mart ayında düzenlenen "Hayatımız için Yürüyüş" adı altındaki silah karşıtı protesto gösterilerine binlerce kişi katılmıştı. Trump, NRA'in toplantısında yaptığı konuşmada ise öğrencilerin bu taleplerini yerine getirmek yerine öğretmenlerin silah taşıması önerisini tekrarladı.

Silah lobisinin gücü

ABD'nin en güçlü lobisi olan NRA'in yaklaşık 5 milyon üyesi bulunuyor. NRA'in tanıtım ve bazı siyasetçileri desteklemek için yılda 2 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor. NRA, 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'ı desteklemek için tanıtım kampanyalarına yaklaşık 10 milyon dolar harcamıştı. Demokratların adayı Hillary Clinton'a karşı tanıtımlara ise NRA tarafından yaklaşık 20 milyon dolar harcanmıştı. NRA, silah edinme ve taşıma yasasasının sertleştirilmesine yıllardır karşı çıkıyor.

DW,rtd/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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