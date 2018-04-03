Trump’tan Suriye Açıklaması: ‘Artık Eve Dönme Zamanı’

Başkan Donald Trump, Amerikan askerlerini Suriye’den çekmeyi çok ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında bu konuda bir karara varacağını açıkladı.

Trump, Baltık ülkeleri liderleriyle Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine, Suriye’deki ana misyonlarının IŞİD’i yok etmek olduğuna dikkati çekerek, “Bu misyonu da hemen hemen tamamlamış durumdayız” dedi.

Başkan Trump, hem kendi içlerinde hem de müttefiklerle koordinasyon ve istişare halinde bu konuda çok hızlı biçimde bir karar vereceklerini belirtti.

IŞİD’e karşı “muazzam” bir başarı sağladıklarını ifade eden Başkan Trump özetle şu mesajları verdi: “(Suriye’den) Çıkmak istiyorum. Askerlerimi eve getirmek istiyorum. Ülkemizi inşa etmede görev almalarını istiyorum. Son 17 yılda Ortadoğu’da 7 trilyon dolar harcadık, karşılığında hiçbir şey elde edemedik. Yıkım ve ölümden başka hiçbir şey olmadı. Korkunç bir şey bu. ‘Sivillerle birlikte petrol sahalarını koruyun’ dedim, ama petrol sahalarını koruyamadık, kimin eline geçti? Büyük kısmı IŞİD’in eline geçti ve IŞİD bunu kampanyalarını finanse etmede kullandı. Petrol sahalarını kaptırmamalıydık. IŞİD’e karşı hiç kimsenin sağlayamadığı düzeyde bir askeri başarı sağladık ama şimdi artık eve dönmenin zamanı geldi. Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz”

Başkan Trump, Amerika’nın Suriye’ye müdahalesinin çok bedele mal olduğunu ve ABD’den çok diğer ülkelere fayda sağladığını savundu.