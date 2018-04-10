Trump'tan Suriye açıklaması: Kısa sürede etkili bir yanıt verilecek

ABD Başkanı, Cumartesi günü Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma kentine yönelik 'kimyasal saldırının arkasında kimin olduğuna ilişkin daha da netlik kazandıklarını' söyledi.

Kabinesi ve ulusal güvenlik danışmanlarıyla Pazartesi günü bir araya gelen Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada "Askeri olarak pek çok seçeneğimiz var" dedi. Nasıl yanıt verileceği kararının 'kısa bir sürede' alınacağını kaydetti.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Alekseevich Nebenzia Duma'daki kimyasal saldırı iddiası için 'kurgu' dedi, ABD'nin olası bir Suriye saldırısının 'çok ağır sonuçları' olacağı uyarısını yaptı.

Bir karar taslağının BMGK'dan geçmesi için 9 üye ülkenin onayını alması ve daimi üyeler Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve ABD tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, ABD öncülüğündeki ülkeler ile Rusya'nın talebi üzerine Suriye'deki kimyasal saldırı iddiasını görüşmek için Pazartesi günü acil olarak toplandı.

Suriye ve Rusya ise kimyasal saldırı iddialarını reddediyor ve bölgeden gelen görüntülerin kurmaca olduğunu söylüyor.

Doğu Guta bölgesinde Cumartesi günü bir kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump saldırıdan sorumlu tuttuğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.

ABD'nin BM Büyükelçisi Haley ise BM Güvenlik Konseyi harekete geçse de geçmese de ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.

"Rusya'nın elinde çocukların kanı var" diyen Haley, Beşar Esad için "canavar" ifadesini kullandı.

Haley "Öyle bir noktaya ulaştık ki dünya adaletin yerine geldiği görmek zorunda" açıklamasını yaptı.

Haley, "Tarih, bu anı Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkını korumakta tamamıyla başarısız olduğu bir an olarak mı yoksa görevin yerine getirdiği bir an olarak mı kaydedecek? Her iki durumda da ABD bir karşılık verecek" diye konuştu.

Rus diplomat ise ABD'yi, 'şahince bir dil kullanarak , hakaret ve iftiralarla Rusya'ya zarar vermeye çalışmak'la da suçladı. 'Bu tonun Soğuk Savaş sırasında kabul edilebilir seviyenin de ötesine geçtiğini' söyledi.

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.