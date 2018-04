Trump'tan Suriye açıklaması: Kısa sürede etkili bir yanıt verilecek

ABD'nin BM Büyükelçisi Haley ise BM Güvenlik Konseyi harekete geçse de geçmese de ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.

"Rusya'nın elinde çocukların kanı var" diyen Haley, Beşar Esad için "canavar" ifadesini kullandı.

Haley "Öyle bir noktaya ulaştık ki dünya adaletin yerine geldiği görmek zorunda" açıklamasını yaptı.

Haley, "Tarih, bu anı Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkını korumakta tamamıyla başarısız olduğu bir an olarak mı yoksa görevin yerine getirdiği bir an olarak mı kaydedecek? Her iki durumda da ABD bir karşılık verecek" diye konuştu.

Rus diplomat ise ABD'yi, 'şahince bir dil kullanarak , hakaret ve iftiralarla Rusya'ya zarar vermeye çalışmak'la da suçladı. 'Bu tonun Soğuk Savaş sırasında kabul edilebilir seviyenin de ötesine geçtiğini' söyledi.

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.