Trump'tan Suriye açıklaması: Kısa sürede etkili bir yanıt verilecek

Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarının ardından ABD'nin Suriye'ye müdahale edip etmeyeceği konuşulurken, ABD Başkanı Donald Trump, 'etkili' bir yanıt verme sözü verdi.
Kabinesi ve ulusal güvenlik danışmanlarıyla Pazartesi günü bir araya gelen Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada "Askeri olarak pek çok seçeneğimiz var" dedi. Nasıl yanıt verileceği kararının 'kısa bir sürede' alınacağını kaydetti.
ABD Başkanı, Cumartesi günü Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma kentine yönelik 'kimyasal saldırının arkasında kimin olduğuna ilişkin daha da netlik kazandıklarını' söyledi.
Öte yandan ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının soruşturulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) oylamaya çağırmaya hazırlandığı bildirildi.
Haber ajanslarına isim vermeden konuşan diplomatlar, ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley'nin BMGK üyelerine 'kimyasal saldırının arkasında kimin olduğunun soruşturulması' çağrısı yapan bir karar taslağı sunduğunu söylediler.
Rusya'nın ise karar taslağının 'içinde kabul edilemez etkenler barındırdığını' söylediği kaydediliyor.
Doğu Guta bölgesinde Cumartesi günü bir kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump saldırıdan sorumlu tuttuğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.
Suriye ve Rusya ise kimyasal saldırı iddialarını reddediyor ve bölgeden gelen görüntülerin kurmaca olduğunu söylüyor.
Reuters'a ismini vermeden konuşan diplomatlar, karar taslağı oylamaya sunulursa Esad'ın müttefiki Rusya tarafından veto edileceğini düşündüklerini söyledi.
15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, ABD öncülüğündeki ülkeler ile Rusya'nın talebi üzerine Suriye'deki kimyasal saldırı iddiasını görüşmek için Pazartesi günü acil olarak toplandı.
Bir karar taslağının BMGK'dan geçmesi için 9 üye ülkenin onayını alması ve daimi üyeler Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve ABD tarafından veto edilmemesi gerekiyor.
BMGK'nın Suriye konulu Pazartesi günkü oturumunda Rusya ile ABD temsilcileri arasında atışma yaşandı.
Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Alekseevich Nebenzia Duma'daki kimyasal saldırı iddiası için 'kurgu' dedi, ABD'nin olası bir Suriye saldırısının 'çok ağır sonuçları' olacağı uyarısını yaptı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Haley ise BM Güvenlik Konseyi harekete geçse de geçmese de ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.
"Rusya'nın elinde çocukların kanı var" diyen Haley, Beşar Esad için "canavar" ifadesini kullandı.
Haley "Öyle bir noktaya ulaştık ki dünya adaletin yerine geldiği görmek zorunda" açıklamasını yaptı.
Haley, "Tarih, bu anı Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkını korumakta tamamıyla başarısız olduğu bir an olarak mı yoksa görevin yerine getirdiği bir an olarak mı kaydedecek? Her iki durumda da ABD bir karşılık verecek" diye konuştu.
Rus diplomat ise ABD'yi, 'şahince bir dil kullanarak , hakaret ve iftiralarla Rusya'ya zarar vermeye çalışmak'la da suçladı. 'Bu tonun Soğuk Savaş sırasında kabul edilebilir seviyenin de ötesine geçtiğini' söyledi.
Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.
Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.
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