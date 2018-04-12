Trump’tan Suriye Saldırısı Konusunda Kafa Karıştıran Yeni Açıklama

Amerika Başkanı Donald Trump Suriye’deki kimyasal silah saldırı düzenlendiği iddialarına ABD’nin nasıl yanıt vereceği ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Trump, “Suriye saldırısının ne zaman yapılacağını asla söylemedim. Çok yakın bir zamanda da olabilir, hiç yakın olmayan bir zamanda da olabilir” dedi.

​Trump, Çarşamba günü sabah erken saatlerde Twitter’dan yaptığı ve dünyada büyük yankı uyandıran açıklamada, Rusya’ya füzeler için hazırlanması çağrısı yapmıştı. Donald Trump, “Füzelere hazırlan Rusya, geliyorlar, güzel, yeni ve akıllılar” demişti.

Başkan Trump’ın Perşembe sabah saatlerinde yaptığı Twitter açıklaması, “kendi yönetimi döneminde Amerika’nın bölgeyi IŞİD örgütünden temizleme konusunda büyük iş çıkardığı” sözleriyle devam etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Başkan Donald Trump’ın Suriye’deki kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye’yi sorumlu tuttuğunu belirtti. Sanders, Doğu Guta’daki saldırıya nasıl bir yanıt verileceği konusunda henüz kesin bir kararın verilmediğini, tüm seçeneklerin masada olduğunu ve değerlendirildiğini söyledi.

Washington’daki uzmanlar ve yetkiler Amerika önderliğindeki koalisyon güçlerinin Suriye’ye askeri müdahalede bulunacağını tahmin ediyor.