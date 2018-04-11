HABER

Trump'tan Suriye'ye saldırı açıklaması

11.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Füzeler geliyor" diyerek Suriye'ye operasyon düzenleneceğinin mesajını verdi.

Trump'tan Suriye'ye saldırı açıklaması

Rusya'dan da Trump'a hızlı bir yanıt geldi.ABD Başkanı Donald Trump, Duma'ya kimyasal silahla saldırı düzenlendiği iddialarına karşılık olarak Suriye’ye askeri operasyonun yakın olduğunun işaretini verdi. Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Rusya'yı füze saldırısı konusunda uyararak füzelerin "yakında geleceğini” belirtti.

Trump, Twitter mesajında "Rusya, Suriye'ye gönderilen bütün füzeleri vuracağını açıklamıştı. Rusya, artık hazır ol, çünkü yakında gelecekler; güzel ve yeni ve akıllı! Halkını öldüren ve bundan zevk duyan, gazla insanları öldüren hayvanın ortağı olmamalıydın” ifadesini kullandı.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı bir diğer mesajda da "Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde bile bu kadar kötü olmadığını” belirtti. "Bunun için hiçbir neden yok” diyen Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Rusya'nın ekonomik açıdan bizim yardımımıza ihtiyacı var, bu yerine getirilmesi çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durdurun?”

Daha fazlasını okumak için: Trump'ın Suriye seçenekleri

Rusya'dan tepki

Rusya, Trump'ın bu açıklamasına tepki göstererek ABD'yi dikkatli olması konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin yasal bir hükümeti değil, teröristleri hedef alması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "akıllı füzelerle” Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların yok edilmeye çalışılabileceği ifade edildi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Aleksander Sassipkin, ABD'nin Suriye'ye fırlattığı her füzenin Rusya tarafından vurulacağını açıklamıştı. Rus haber ajansı Interfaks'ın haberine göre, Lübnan televizyonuna açıklama yapan Sassipkin, "Eğer Amerika tarafından bir saldırı düzenlenirse, füzeler vurulacak ve füzelerin fırlatıldığı tesislere de saldırı düzenlenecek” demişti.

Reuters,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Suudi Arabistan'da bir ilk dahaSuudi Arabistan'da bir ilk daha
İran'dan ABD'ye: Pişman olacaklarİran'dan ABD'ye: Pişman olacaklar
Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

İlginizi Çekebilir

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Hillary Clinton'a porno film şoku!

Hillary Clinton'a porno film şoku!

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

İlan verip bebeği satışa çıkardılar!

İlan verip bebeği satışa çıkardılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.