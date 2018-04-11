Trump'tan Suriye'ye saldırı açıklaması

Rusya'dan da Trump'a hızlı bir yanıt geldi.ABD Başkanı Donald Trump, Duma'ya kimyasal silahla saldırı düzenlendiği iddialarına karşılık olarak Suriye’ye askeri operasyonun yakın olduğunun işaretini verdi. Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Rusya'yı füze saldırısı konusunda uyararak füzelerin "yakında geleceğini” belirtti.

Trump, Twitter mesajında "Rusya, Suriye'ye gönderilen bütün füzeleri vuracağını açıklamıştı. Rusya, artık hazır ol, çünkü yakında gelecekler; güzel ve yeni ve akıllı! Halkını öldüren ve bundan zevk duyan, gazla insanları öldüren hayvanın ortağı olmamalıydın” ifadesini kullandı.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı bir diğer mesajda da "Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde bile bu kadar kötü olmadığını” belirtti. "Bunun için hiçbir neden yok” diyen Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Rusya'nın ekonomik açıdan bizim yardımımıza ihtiyacı var, bu yerine getirilmesi çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durdurun?”

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