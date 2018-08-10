Trump'tan Türkiye Tweet'i

ABD Başkanı Trump’tan Türkiye mesajı: "Türkiye ile çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergisi uygulanmasına onay verdim. Para birimleri Türk Lirası güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybediyor. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda hiç iyi değil."

