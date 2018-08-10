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Trump'tan Türkiye Tweet'i

10.08.2018 16:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump’tan Türkiye mesajı: "Türkiye ile çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergisi uygulanmasına onay verdim. Para birimleri Türk Lirası güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybediyor. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda hiç iyi değil."

Trump'tan Türkiye Tweet'i

ABD Başkanı Trump’tan Türkiye mesajı: "Türkiye ile çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergisi uygulanmasına onay verdim. Para birimleri Türk Lirası güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybediyor. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda hiç iyi değil."

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