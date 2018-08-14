Trump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imza

Trump, Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını durdurmak için hazırlanan tasarıyı onayladı. Gözler, Pentagon'un hazırlayacağı rapora çevrildi.ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce ABD Kongresi'nin her iki kanadında da onaylanan savunma bütçe tasarısını onayladı. Tasarının maddeleri arasında ABD'nin Türkiye'ye F-35 tipi savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.

716 milyar dolarlık savunma bütçesini imzalayan Trump konuya dair yaptığı açıklamada, "Bu yakın tarih içinde ordumuz ve askerlerimiz için yaptığımız en anlamlı yatırım" diye konuştu.

Yasa, ABD'nin eski model tank, uçak ve gemilerinin yeni modellerle revize edilmesini de öngörülüyor. Trump, şimdiye kadar "en gelişmiş ve öldürücü teknolojinin" kullanılacağını belirterek, "Umarım, çok güçlü olacağız ve bu teknolojiyi hiç kullanmayacağız. Ancak kullanırsak, kimsenin şansı olmayacak" dedi.

Gözler Pentagon'un raporunda

ABD Başkanı Trump'ın bütçe tasarısını onaylamasıyla birlikte Türkiye'ye yönelik F-35 savaş uçaklarının teslimatları da geçici olarak durdurulacak. Tasarının maddeleri içinde Savunma Bakanlığı'nın, Trump'ın onayının ardından 90 gün içinde Türkiye'ye dair bir raporu Kongre'ye sunmasını öngörüyor.