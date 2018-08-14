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Trump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imza

14.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

ABD ile yaşanan papaz Brunson krizinde Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi.

Trump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imza

Trump, Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını durdurmak için hazırlanan tasarıyı onayladı. Gözler, Pentagon'un hazırlayacağı rapora çevrildi.ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce ABD Kongresi'nin her iki kanadında da onaylanan savunma bütçe tasarısını onayladı. Tasarının maddeleri arasında ABD'nin Türkiye'ye F-35 tipi savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.

716 milyar dolarlık savunma bütçesini imzalayan Trump konuya dair yaptığı açıklamada, "Bu yakın tarih içinde ordumuz ve askerlerimiz için yaptığımız en anlamlı yatırım" diye konuştu.

Yasa, ABD'nin eski model tank, uçak ve gemilerinin yeni modellerle revize edilmesini de öngörülüyor. Trump, şimdiye kadar "en gelişmiş ve öldürücü teknolojinin" kullanılacağını belirterek, "Umarım, çok güçlü olacağız ve bu teknolojiyi hiç kullanmayacağız. Ancak kullanırsak, kimsenin şansı olmayacak" dedi.

Gözler Pentagon'un raporunda

ABD Başkanı Trump'ın bütçe tasarısını onaylamasıyla birlikte Türkiye'ye yönelik F-35 savaş uçaklarının teslimatları da geçici olarak durdurulacak. Tasarının maddeleri içinde Savunma Bakanlığı'nın, Trump'ın onayının ardından 90 gün içinde Türkiye'ye dair bir raporu Kongre'ye sunmasını öngörüyor.

Buna göre, Türkiye'nin ABD'den alacağı F-35'leri, Rusya'dan alacağı S-400 savunma sistemiyle birlikte kullanmasının ABD savunma sistemine bir zarar getirip getirmeyeceği araştırılacak. Bu süre zarfında da Türkiye'ye teslimat yapılmayacak. Ancak Türk pilotların ABD'de aldığı eğitimlere devam edilecek.

ABD'nin yeni savunma bütçesi, 77 adet yeni F-35 savaş uçağına yatırım yapılmasını, birliklerdeki erkek ve kadın askerlerin sayısının 15 bin 600 kişiye çıkarılmasını ve ayrıca ordu mensuplarının maaşlarına yüzde 2,6 oranında zam uygulanmasını öngörüyor.

Tasarı aynı zamanda İsrail ile ortak yapım füze savunma sistemleri için 500 milyon dolar, tren ve Irak güvenlik güçleri ekipmanlarına ayrılmak üzere 850 milyon dolar ve Ukrayna için kullanılacak 250 milyon dolarlık bir yardımı kapsıyor.

DW,dpa,Reuters/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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