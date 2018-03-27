Trump’tan Türkiye’ye 'Patriot' Teklifi

Rusya’yla yaptığı görüşmeler uyarınca 2019 yılı sonuna dek S-400 füzelerine sahip olması beklenen Türkiye, ABD’li Raytheon şirketinin ürettiği Patriot hava savunma sistemiyle ilgili de Washington yönetimiyle uzlaşma zemini arıyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye’ye Patriot satışını gündeme getirdiğini söyledi. Bozdağ, “Teklifi telefonda ABD Başkanı Trump yaptı. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, ‘Biz size Patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan Patriot sistemini alabiliriz’ diye bir görüşme oldu. Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize Patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi” dedi.

Türkiye’nin S-400 satın alacak olması NATO’yu rahatsız ediyor Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın alıyor olması NATO çevrelerinde hoşnutsuzluk yaratmıştı. En son mart ayının başında NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller, Atina’da yaptığı açıklamada S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemlerine entegre edilemediğini ifade etmişti. NATO Genel Sekreter Yardımcısı, “Füze savunma sistemlerine gelecek olursak, NATO üyeleri, en yüksek etkinliğin yalnızca NATO sistemleriyle işbirliği yapılarak sağlanabileceğini düşünüyor. Bu sistemleri incelemek istiyoruz. S-400 sistemleri, NATO ülkelerinin sistemlerine entegre edilemiyor. Bu nedenle, bir NATO üyesi söz konusu sistemleri almaya karar vermeden önce bu hususu değerlendirmeli” demişti. ABD Hava Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı Heidi Grant de kasım ayında yaptığı açıklamada Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması halinde Türkiye'nin NATO teknolojilerine erişiminin kısıtlanacağını dile getirdikten sonra Türkiye'nin F-35 tipi 5. nesil bombardıman uçaklarını edinme ve kullanma imkanlarının zora gireceği uyarısında bulunmuştu.