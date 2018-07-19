Trump'tan tutuklu papaz için Erdoğan'a çağrı

Duruşmanın ardından açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, verilen karar nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradıklarını ifade ederek, "Hükümetimiz (Brunson'ın) yanı sıra OHAL koşulları altında tutuklanan diğer Amerikan vatandaşlarının ve ABD diplomatik misyonunun Türk yerel çalışanlarının durumundan derin endişe duymaktadır" demişti.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin ABD’li saygın bir papaz olan Andrew Brunson'ın tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu harika Hristiyan eş ve babanın serbest kalması için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var” dedi.

Dünkü duruşmada ABD‘li papazın tutukluluk hâlinin devamına karar verilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" iddialarıyla yargılanan papaz Andrew Brunson’un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD'li Brunson, Fethullah Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İkili ilişkilerde gerginlik kaynağı

Brunson'ın tutukluluğu, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde gerginliğe neden olan konular arasında yer alıyor. Trump Nisan ayında da Brunson'ın serbest bırakılması için yine Twitter üzerinden çağrıda bulunmuştu. "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum" ifadesini kullanan ABD Başkanı, papazın "ait olduğu mükemmel ailesine geri dönmesine izin verilmesini" umduğunu belirtmişti.

Trump'ın çağrısından birkaç gün sonra da ABD'deki 66 senatör Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen yazdıkları mektupla, Brunson'ın tutukluluğuna son verilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Trump yönetimi ayrıca, Brunson hakkındaki suçlamaların düşmemesi hâlinde Türkiye’ye karşı cezalandırıcı "tedbirler" alabileceği sinyali vermiş, sonrasında ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 satışını bloke eden tasarıyı onaylamıştı. Tasarının gerekçesi olarak bazı Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava savunma sistemleri almasından duyulan endişe dile gösterilmişti.

DW,AFP/MY,ÖC

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