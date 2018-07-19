HABER

Trump'tan tutuklu papaz için Erdoğan'a çağrı

19.07.2018 08:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye‘de tutuklu yargılanan papaz Andrew Brunson‘ın serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Dünkü duruşmada ABD‘li papazın tutukluluk hâlinin devamına karar verilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" iddialarıyla yargılanan papaz Andrew Brunson’un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin ABD’li saygın bir papaz olan Andrew Brunson'ın tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu harika Hristiyan eş ve babanın serbest kalması için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var” dedi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın Çarşamba günü yapılan üçüncü duruşmasında, Brunson’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

ABD: Hayal kırıklığına uğradık

Duruşmanın ardından açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, verilen karar nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradıklarını ifade ederek, "Hükümetimiz (Brunson'ın) yanı sıra OHAL koşulları altında tutuklanan diğer Amerikan vatandaşlarının ve ABD diplomatik misyonunun Türk yerel çalışanlarının durumundan derin endişe duymaktadır" demişti.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD'li Brunson, Fethullah Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İkili ilişkilerde gerginlik kaynağı

Brunson'ın tutukluluğu, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde gerginliğe neden olan konular arasında yer alıyor. Trump Nisan ayında da Brunson'ın serbest bırakılması için yine Twitter üzerinden çağrıda bulunmuştu. "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum" ifadesini kullanan ABD Başkanı, papazın "ait olduğu mükemmel ailesine geri dönmesine izin verilmesini" umduğunu belirtmişti.

Trump'ın çağrısından birkaç gün sonra da ABD'deki 66 senatör Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen yazdıkları mektupla, Brunson'ın tutukluluğuna son verilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Trump yönetimi ayrıca, Brunson hakkındaki suçlamaların düşmemesi hâlinde Türkiye’ye karşı cezalandırıcı "tedbirler" alabileceği sinyali vermiş, sonrasında ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 satışını bloke eden tasarıyı onaylamıştı. Tasarının gerekçesi olarak bazı Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava savunma sistemleri almasından duyulan endişe dile gösterilmişti.

DW,AFP/MY,ÖC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınızSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınız
İsrail Meclisi skandal yasa tasarısını onayladıİsrail Meclisi skandal yasa tasarısını onayladı
Adnan Oktar tutuklandıAdnan Oktar tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Son dakika! OHAL sona erdi

Son dakika! OHAL sona erdi

İlginizi Çekebilir

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hollandalı Bakan'dan ırkçılıkla ilgili skandal sözler

Hollandalı Bakan'dan ırkçılıkla ilgili skandal sözler

İsrail Meclisi skandal yasa tasarısını onayladı

İsrail Meclisi skandal yasa tasarısını onayladı

Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu

Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.