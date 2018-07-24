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Trump'tan Yeni İddia

24.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Rusya’nın Kasım’da yapılacak ara seçimlerde Demokratlar’ın kazanması için çok çetin mücadele vereceğini belirtti

Trump'tan Yeni İddia

Başkan Donald Trump, Rusya’nın Kasım’da yapılacak ara seçimlerde Demokratlar’ın kazanması için çok çetin mücadele vereceğini kaydetti.

Başkan, Twitter’da yaptığı açıklamada Rusya’nın Amerikan Kongresi ara seçimlerinde etki yaratmak için çok çetin mücadele vereceğine dair kaygılı olduğunu aktardı.

Trump, “Rusya’ya karşı benden daha sert tavır takınan Başkan olmadığı gerçeğine dayanarak söylüyorum, Demokratlar’ı desteklemek için çok ısrarcı olacaklar. Trump’ı kesinlikle istemiyorlar!” ifadelerini kullandı.

Trump’ın 6 Kasım’daki Kongre ara seçimlerinde Moskova’nın Demokratlar’ı kayıracağına yönelik görüşü Amerikan istihbaratının Rusya’nın Trump’ın kazanmasına yardım etmek için 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği görüşüyle ters düşüyor.

Geçen hafta Helsinki’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede Trump, Rus liderin Rusya’nın 2016’da seçimlere müdahale ettiğini reddetmesini kabullenmiş ve Putin’in açıklamasını Amerikan istihbarat kurumlarının beyanıyla eşit görür bir imaj çizmişti.

Trump Washington’a dönünce ise istihbarat yetkililerini ve vardıkları sonucu desteklediğini söylemişti. Trump Pazar günüyse eski başkan Barack Obama’yı Rusya’nın seçime müdahalesine engel olmamakla suçlamıştı.

Üst düzey istihbarat yetkilileri Rusya’nın bu kez de Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine müdahale etmeyi planladığı görüşünde. Trump yönetimi bunun önlenmesi için elinden geleni yapacağını kaydediyor.

Cumhuriyetçiler Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğa sahip olsa da uzmanlar Demokratlar’ın özellikle Temsilciler Meclisi’nde kontrolü ele geçirmelerinin muhtemel olduğu görüşünde.

Cumhuriyetçiler Kongre’de baskın olsa da Trump yasama takvimini hayata geçirmekte şimdiden zorlanıyorlar. Demokratlar’ın Kongre’nin iki kanadından birinde kontrolü ele almasıyla bu daha da zorlaşacak.

Özel Savcı Robert Mueller’ın, Rusya’nın 2016 seçimine müdahalesiyle ilgili soruşturması sürüyor. Mueller son olarak 12 Rus askeri yetkilisini Demokrat partinin bilgisayarlarına sızmakla suçlamıştı.

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