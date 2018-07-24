Trump’tan Yeni Vergi Tehdidi

Başkan Donald Trump, Salı günü Amerika’yla iyi niyetli müzakere yapmayan ülkelere vergi getirilebileceğini söyledi. Trump gümrük vergilerinin küresel ticaret konularında bir ‘çözüm’ teşkil ettiğini kaydetti.

Trump Twitter mesajında “Gümrük vergileri en büyük!” “Amerika’ya ticaret konusunda adaletsiz davranan bir ülke ya adil bir anlaşma yapar ya da vergilere hedef olur. Bu kadar basit ve herkes konuşuyor! Unutmayın biz soyulan bir kumbarayız. Her şey harika olacak!” ifadelerini kullandı.

Trump’ın mesajından birkaç saat önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa’nın Trump’ın tehditlerine boyun eğmeyeceğini söylemişti.

Maas Twitter’dan paylaştığı mesajında “Kimse ceza niteliğindeki vergilere meraklı değil çünkü bunun sonunda herkes kaybeder. Avrupa, Başkan Trump tarafından tehdit edilemez” dedi. Maas, “Eğer şimdi boyun eğersek gelecekte de hep bu tür davranışlarla karşı karşıya kalırız” diye sözlerine ekledi.

Trump’ın Çarşamba günü Washington’da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le bir araya gelmesi bekleniyor. Juncker, Trump’ı ticaret savaşının büyümemesi için Avrupa otomobillerine ceza niteliğinde vergiler getirmemesi konusunda ikna etmeye çalışacak.