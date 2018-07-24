Trump’tan Yeni Vergi Tehdidi

Başkan Donald Trump, Salı günü Amerika’yla iyi niyetli müzakere yapmayan ülkelere vergi getirilebileceğini söyledi. Trump gümrük vergilerinin küresel ticaret konularında bir ‘çözüm’ teşkil ettiğini kaydetti.
Trump Twitter mesajında “Gümrük vergileri en büyük!” “Amerika’ya ticaret konusunda adaletsiz davranan bir ülke ya adil bir anlaşma yapar ya da vergilere hedef olur. Bu kadar basit ve herkes konuşuyor! Unutmayın biz soyulan bir kumbarayız. Her şey harika olacak!” ifadelerini kullandı.
Trump’ın mesajından birkaç saat önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa’nın Trump’ın tehditlerine boyun eğmeyeceğini söylemişti.
Maas Twitter’dan paylaştığı mesajında “Kimse ceza niteliğindeki vergilere meraklı değil çünkü bunun sonunda herkes kaybeder. Avrupa, Başkan Trump tarafından tehdit edilemez” dedi. Maas, “Eğer şimdi boyun eğersek gelecekte de hep bu tür davranışlarla karşı karşıya kalırız” diye sözlerine ekledi.
Trump’ın Çarşamba günü Washington’da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le bir araya gelmesi bekleniyor. Juncker, Trump’ı ticaret savaşının büyümemesi için Avrupa otomobillerine ceza niteliğinde vergiler getirmemesi konusunda ikna etmeye çalışacak.
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri AB’nin ithal otomobillerden aldığı vergilerin Amerika tarafından uygulananlardan daha yüksek olduğunu söylese de Amerika’nın aralarında kamyonların da bulunduğu bazı ürünlere koyduğu vergiler daha fazla.
Planlanan otomobil vergileri Almanya’nın otomobil endüstrisini sert şekilde vurabilir. Bu vergiler Trump’ın aluminyum ve çeliğe getirdiği vergilerden de fazla.
Avrupa Komisyonu şimdiden misilleme önlemleri aldı, ancak otomobillere konacak yeni vergiler Avrupa’nın daha fazla önlem almasına neden olabilir.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum