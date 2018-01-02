Trump’tan Yılın İlk ‘Kuzey Kore’ Açıklaması

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Amerika'ya sert uyarılarda bulunduğu geleneksel Yeni Yıl konuşmasından sonra ilk kez Kuzey Kore konusunda yorum yaptı.

Trump bu sabah Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, yaptırımlar ve "diğer” baskıların Kuzey Kore üzerinde büyük bir etki yapmaya başladığını belirtti. Trump, "Askerler tehlikeli biçimde Güney Kore'ye kaçıyor” dedi.

Trump mesajında, Kim'in Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları için olası işbirliği yollarını ele almak üzere Seul'le görüşme teklifini de yorumladı.

Başkan Trump, "Roket adam (Kuzey Kore lideri) şimdi ilk kez Güney Kore'yle görüşmek istiyor. Bu belki iyi haber, belki de değil, göreceğiz” ifadesini kullandı.

Güney Kore'den Kuzey'e yanıt

Bu arada Kim'in dünkü sürpriz açılımının ardından bugün Güney Kore de, gelecek ay ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları'nda işbirliği yollarını konuşmak üzere Kuzey Kore'yle üst düzey görüşmeler yapılması teklifinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim yeni yıl konuşmasında, Amerika'ya karşı sert nükleer tehditlerini yinelese de, Olimpiyatlara heyet göndermek istediğini de söylemişti.