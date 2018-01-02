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Trump’tan Yılın İlk ‘Kuzey Kore’ Açıklaması

02.01.2018 20:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

Başkan Donald Trump mesajında “Roket adam (Kuzey Kore lideri) şimdi ilk kez Güney Kore’yle görüşmek istiyor. Bu belki iyi haber, belki de değil, göreceğiz” ifadesini kullandı.

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Amerika'ya sert uyarılarda bulunduğu geleneksel Yeni Yıl konuşmasından sonra ilk kez Kuzey Kore konusunda yorum yaptı.

Trump bu sabah Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, yaptırımlar ve "diğer” baskıların Kuzey Kore üzerinde büyük bir etki yapmaya başladığını belirtti. Trump, "Askerler tehlikeli biçimde Güney Kore'ye kaçıyor” dedi.

Trump mesajında, Kim'in Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları için olası işbirliği yollarını ele almak üzere Seul'le görüşme teklifini de yorumladı.

Başkan Trump, "Roket adam (Kuzey Kore lideri) şimdi ilk kez Güney Kore'yle görüşmek istiyor. Bu belki iyi haber, belki de değil, göreceğiz” ifadesini kullandı.

Güney Kore'den Kuzey'e yanıt

Bu arada Kim'in dünkü sürpriz açılımının ardından bugün Güney Kore de, gelecek ay ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları'nda işbirliği yollarını konuşmak üzere Kuzey Kore'yle üst düzey görüşmeler yapılması teklifinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim yeni yıl konuşmasında, Amerika'ya karşı sert nükleer tehditlerini yinelese de, Olimpiyatlara heyet göndermek istediğini de söylemişti.

Uzmanlar, Kim'in ülkesine yönelik uluslararası baskıyı ve yaptırımları azaltmak için Seul ve müttefiki Washington'un arasını bozmaya çalışıyor olabileceğini belirtti.

Kim'in açılımı, Kuzey'in tehditlerini yatıştırmak için diyalogdan yana olan ve Olimpiyatları iki Kore arasındaki ilişkileri artırmada fırsat olarak kullanmak isteyen Güney Kore'nin liberal Cumhurbaşkanı Moon Jae-in hükümetince memnuniyetle karşılandı.

İki ülkeyi birleştirmeyi amaçlayan bakanlığın başında bulunan Cho Myoung-gyon, televizyondan yayınlanan konuşmasında iki Kore'nin Olimpiyatlar'da işbirliği ve genel anlamda ilişkileri güçlendirme yollarını konuşmak üzere 9 Ocak'ta sınır köyü Panmunjom'da biraraya gelmesi teklifinde bulundu.

Moon da gün içerisinde yaptığı açıklamada, daha önceki diyalog açılımlarına Kim'in olumlu yanıt verdiğini belirterek, yetkililere Kuzey Kore'yle görüşmelerin nasıl yeniden başlatılacağı ve Kuzey'in Olimpiyatlara katılmasının sağlanması konusunda çalışma yapmaları talimatı verdiğini söyledi.

Kuzey Kore'den henüz bir tepki gelmedi ancak eğer görüşmeler olursa iki Kore arasında Aralık 2015'ten bu yana ilk kez resmi diyalog kurulmuş olacak.

Kim dünkü konuşmasında, Güney Kore'yle ilişkilerin geliştirilmesine sıcak bakan ifadelerine rağmen Amerika'ya yine sert yüklenmişti. ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer programının ‘bir gerçeklik' olduğunun farkına varması gerektiğini söyleyen Kim, masasında nükleer düğmenin olduğu uyarısında bulunarak, "ABD ana karasının tamamı nükleer saldırı menzilimizde. ABD, bana ve ülkeme karşı asla bir savaş başlatamaz” diye konuşmuştu.

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