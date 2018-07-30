Tsipras yangın felaketi sonrası bölgeyi ziyaret etti

Yunanistan'da geçen hafta Pazartesi günü Atina yakınlarında birçok noktada aynı anda başlayan ve şu ana kadar en az 91 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınları sonrası Başbakan Aleksis Tsipras felaketin yaşandığı bölgedeki Mati kasabasını ziyaret etti.

Tsipras, önceden basına haber verilmeyen ziyaretinde, yangından en fazla etkilenen yerleşimlerden birisi olan ve Atina'nın 30 kilometre kadar doğusundaki sahil kasabasında kazazedelerle bir araya geldi.

Başbakan, Twitter hesabından ziyaretiyle ilgili bir açıklama yaptı ve görüştüğü bölge halkı ve kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplerle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"Bugün trajedinin yaşandığı yeri ziyaret ettim" diyen Tsipras, "Kelimelerle ifade edilmeyecek bir keder (içindeyim), ancak eşitsiz şartlarda alevlerle mücadele edenlere büyük bir saygı duyuyorum" ifadesini kullandı.

25 kişi kayıp, 28 kişinin kimliği henüz belirlenemedi

Başkent Atina çevresinde 13 ayrı noktada eş zamanlı başladığı tespit edilen orman yangınlarında kundaklama ihtimali araştırılırken, Pazar günü açıklama yapan itfaiye yetkilileri 25 kişinin halen kayıp olduğunu ve 28 kişinin cesetlerinin de alevlerden tanınmaz hale gelmesinden dolayı kimliklerini tespit etme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.