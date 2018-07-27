Muhalefet ise hükümeti suçluyor.En az 87 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar nedeniyle muhalefetin hükümeti suçladığı Yunanistan'da Başbakan Aleksis Tsipras, yaşananların "siyasi sorumluluğunu" kabul ettiğini söyledi. Cuma günü televizyonlardan canlı yayınlanan Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Tsipras, "Büyük Yunan halkı önünde bu trajedinin siyasi sorumluluğunu tamamıyla üstlenmek istiyorum" ifadesini kullandı. Sözlerine devam eden Tsipras, "Başbakan ve hükümetin yapması gerekenin bu olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Tsipras ayrıca, beklenmedik ve adaletsiz bir şekilde hayatını kaybedenler için yaşanan acı ve yıkımdan dolayı hissettiği karmaşık duygular altında ezildiğini söyledi. Muhalefet taarruzda Yangınların başladığı Pazartesi'den bir gün sonra ilan edilen üç günlük ulusal yasın sona ermesinin ardından tepkilerini dile getiren muhalefet partileri, hükümeti yaşanan trajediden dolayı resmen özür dilememekle suçlamıştı. Özellikle Vatandaşı Koruma Bakanı Yardımcısı Nikos Toskas'ın Perşembe günü yangınların kundaklama sonucu çıkarıldığı bulgularına ulaştıklarını açıklamasından sonra muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada "Sorumluluk almayı reddeden bu içler acısı görüntü sadece öfkeyi körükleyebilir" ifadesi kullanılırken, kurtarma çalışmaları için sevk edilen itfaiye görevlilerinin sayısı konusunda soru işaretleri oluştuğunu belirtti. Muhalefetteki Sosyalist Parti'den Fofi Gennimata ise felaketten dolayı hükümete istifa çağrısında bulundu. Gennimata, "Bu hükümet tehlikeli ve gitmeli" ifadesini kullandı. Ancak şu ana kadar yangınla ilgili herhangi bir istifa gelmedi. Muhalif çizgideki Ta Nea gazetesi ön sayfasında bakanların olduğu bir fotoğrafı "Beceriksiz provokatörler" manşetiyle verdi. 13 noktada aynı anda Toskas, Perşembe günü düzenlediği bası toplantısında ellerindeki "ciddi bir bilginin" kendilerini "suç teşkil edecek" unsurları bulmak üzere soruşturma açmaya ittiğini açıklamıştı. Atina çevresinin Pazartesi günkü uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar aynı anda 13 noktada yangınların başladığını tespit ettiklerini belirtmişti. Yeniden yapılandırma ve felaketin yaralarını sarmak için hükümetin 40 milyon euroluk bütçe ayırmasına karşın birçok vatandaş devletin yangına müdahalesindeki aksaklıklardan dolayı hükümeti eleştiriyor.